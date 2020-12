Alexandru Gațcan intenționează să deschidă la Chișinău propria școală de fotbal, care să-i poarte numele

Fostul internațional moldovean Alexandru Gațcan are planuri ambițioase pentru viitor.Căpitanul echipei Krîlia Sovetov Samara intenționează să deschidă, la Chișinău, propria școală de fotbal care să-i poarte numele. Mijlocașul, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre acest lucru în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune."Am acumulat o experiență bogată și vreau să o împart cu copiii. În prezent negociem cu Primăria pentru alocarea unui teren pe care să putem construi acolo un stadion mare."Gațcan a mărturisit că are de gând să se impice foarte activ în dezvoltarea acestui proiect."Voi acorda școlii foarte mult timp. Voi veni destul de des și mă voi afla acolo. Mă voi implica activ."După 11 ani petrecuți la FC Rostov, în vara lui 2019, fotbalistul moldovean a semnat cu formația din Samara. În actualul sezon, el a jucat 24 de meciuri și a marcat un gol în liga a doua valorică din Rusia.După 26 de etape disputate, Krîlia Sovetov se află pe locul 2 în clasament și are șanse mari să revină în Premier Liga.