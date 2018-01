ALEXANDRU EPUREANU, SEZON BUN. Istanbul Başakşehir este lider în campionatul Turciei

FOTO: PUBLIKA.MD

Echipa fotbalistului moldovean Alexandru Epureanu, Istanbul Başakşehir, are un parcurs foarte bun în actuala ediţie a Campionatului Turciei. Formaţia sa este liderul clasamentului după prima jumătate a sezonului, devansând cluburi mari precum Galatasaray, Fenerbahce şi Beşiktaş.



"După sezonul trecut, foarte multă lume şi echipe din Turcia se uită la noi puţin diferit. MUSCA O să ne străduim, o să facem maximum şi să ne batem până la ultima etapă pentru titlu", a declarat Alexandru Epureanu, fotbalist.



Istanbul Başakşehir a debutat toamna în faza grupelor Ligii Europei, însă a ratat calificarea în şaisprezecimi. Turcii s-au clasat pe locul 3 în grupa C cu 8 puncte acumulate.



"Cred că nu am avut o evoluţie bună. Din păcate, primele meciuri au fost nu chiar reuşite pentru noi. La sfârşitul am revenit, dar cred că am fi putut să facem treaba mai bine", a spus Alexandru Epureanu, fotbalist.



Fundaşul nostru este un jucător de bază al formaţiei sale. El a disputat 22 de meciuri în toate competiţiile şi a înscris 4 goluri.



"Un fotbalist este mulţumit când joacă, când aduce folos echipei sale. În prezent aşa mă simt la formaţia mea", a zis Alexandru Epureanu, fotbalist..



Alexandru Epureanu în vârstă de 31 de ani s-a transferat la Istanbul Başakşehir în 2014 de la echipa rusă Anji Mahacikala.