Alexandru Boiciuc a avut parte de cel mai bun sezon din cariera sa

Una dintre tinerele speranţe ale echipei naţionalei de fotbal, Alexandru Boiciuc, a avut parte de cel mai bun sezon în scurta sa cariere. Atacantul în vârstă de 21 de ani a cucerit în 2018 primul său trofeu şi a debutat la reprezentativa Republicii Moldova.



Cu echipa sa de club, Sheriff Tiraspol, el a devenit campion naţional şi, chiar dacă a marcat doar de două ori în 15 partide jucate în tricoul grupării din stânga Nistrului, Boiciuc susține că îşi doreşte să devină un golgheter ce marchează bandă rulantă, la fel cum o face idolul său, suedezul Zlatan Ibrahimovic.



"Mereu l-am avut ca idol pe Zlatan Ibrahimovic. Citisem și cartea lui. Nu doresc să fiu la fel ca el, însă doresc să iau tot ce are mai bun. Îmi place foarte mult atitudinea lui cu care el muncește. Îmi plac abilitățile lui, calitățile lui. Absolut tot mă motivează", a spus atacantul FC Sheriff, Alexandru Boiciuc.



Şi dacă Zlatan Ibrahimovici este fotbalistul care îl motivează prin performanţele sale, atunci antrenorul lui Sheriff, croatul Goran Sablic, este cel care îl ghidează în carieră.



"Am relații foarte bune cu el. E unul dintre puținii antrenori care discută cu jucătorii lui, îi motivează și îi încurajează mereu. Chiar și dacă sunt perioade mai proaste pentru fiecare jucător, la fel cum a fost și la mine, el a găsit cuvintele potrivite care să mi le adreseze", a spus atacantul FC Sheriff, Alexandru Boiciuc.



Atacantul împrumutat la Sheriff de la formația daneză Vejle a declarat că revenirea sa în Divizia Națională a fost benefică pentru el.



"Am nevoie de meciuri în picioare, de rezistență, de goluri marcate, ca să pot progresa și evolua mai departe într-un campionat mult mai puternic. La Sheriff am avut ocazia să debutez în cupele europene. Cred că venirea mea la Sheriff în momentul de față este benefică", a spus atacantul FC Sheriff, Alexandru Boiciuc.



În cariera sa de până în prezent, la nivel de seniori, Alexandru Boiciuc a mai fost legitimat la cluburile Politehnica Iași, Foresta Suceava și Milsami Orhei.