Alexandra Emilianov calcă pe urmele tatălui său. Atleta va participa în premieră la Jocurile Olimpice

Atleta Alexandra Emilianov va participa în premieră la Jocurile Olimpice și, astfel, va călca pe urmele tatălui său. Ivan Emilianov a evoluat la patru ediții, în proba de aruncare a greutății, dar nu s-a calificat niciodată în finală.

Sportiva de 21 de ani, care va evolua în proba de aruncare a discului, este motivată la maxim și vrea ca tatăl ei să se mândrească cu performanțele obţinute de ea.

"Probabil voi încerca să reușesc ceea ce nu a reușit tatăl meu. Când tata te aduce la sport, îți spune să depășești performanțele lui. Tatăl meu a fost la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Nu știu dacă o să pot și eu să o fac, dar el mereu m-a susținut şi sper să reuşesc.", a spus atleta, Alexandra Emilianov.

Alexandra Emilianov practică acest sport de la 11 ani, când a fost adusă la antrenamente de tatăl său. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale rezervate sportivilor de până la 18 și 20 de ani, a fost campioană la Festivalul Olimpic al Tineretului European și a urcat pe prima treaptă a podiumului la Europenele Under 20.

De trei ani, Alexandra trăiește și își face studiile în SUA, în orașul Lawrence, statul Kansas, acolo unde are un antrenor ucrainean, Andrei Kahanovschii. În Moldova, sportiva este în continuare pregătită de Vadim Hranovschii.

La Jocurile Olimpice din Tokyo, Emilianov, a cărei record personal este 64 de metri 40 de centimetri, vrea cu tot dinadinsul să se califice în finală.

"Calificarea mea la Jocurile Olimpice este deja o realizare mare. Nu aspir la medalie, pentru că știu că acum sunt multe fete care aruncă mereu discul la 69 de metri, dar aș vrea să fiu în Top 8 în finală.", a afirmat atleta, Alexandra Emilianov.

Alexandra este bucuroasă și pentru faptul că va putea gusta din bucatele nipone.

"Cred că pentru asta și m-am calificat. Vreau să gust sushi acolo. Nu va fi doar carne acolo. Merg la Tokyo şi pentru sushi.", a menţionat atleta, Alexandra Emilianov.

Pe lângă sport, Alexandra Emilianov mai are o pasiune. Atletei îi plac foarte mult tatuajele. Are 9 și planifică să şi-l facă, în timpul apropiat, şi pe al 10-lea.

"Primul tatuaj l-am făcut când aveam 15 ani, apoi la 16, 17, 18, 19, 20, 21 de ani. Am aproape tot corpul tatuat. Am un tatuaj cu mama mea, dar și ea are unul cu mine. Cred că e tatuajul meu preferat. Aici mămica mea e ca o regină.", a povestit atleta, Alexandra Emilianov.

Înaintea Jocurilor Olimpice, Alexandra va participa la Campionatul European de atletism pentru sportivii sub 20 și 23 de ani, care va începe pe 8 iulie, la Tallin, în Estonia.

Până acum, la Olimpiada de la Tokyo s-au calificat 19 sportivi moldoveni.