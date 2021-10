Alexandra Conunova, aflată în mijlocul unui scandal în țara noastră, este una dintre CELE MAI BUNE violoniste din lume

Artista care se află în mijlocul unui scandal în țara noastră, după ce vioara sa în valoare de două milioane de euro a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău, este Alexandra Conunova, una dintre cele mai bune violoniste din lume. Tânăra este din Republica Moldova și are 33 de ani.



Alexandra Conunova a câștigat mai multe competiții prestigioase, precum Concursul Internaţional „George Enescu” sau Concursul Internaţional de vioară „Henri Marteau”. În 2013, a luat Premiul ”BarJulius” pentru cel mai desăvârşit artist al „Academiei Festivalului Verbier”. Alexandra a fost invitată să evolueze alături de vestita orchestră Marinski, Orchestra de Cameră Mahler sau Orchestra de Cameră din Paris.



”Eu mi-am dorit întotdeauna o carieră de solist, dar niciodată nu mi-am imaginat să fi ajuns la Verbier în iulie cu Pinchas Zuckerman, Leonidas Kavakos, cu Renaud Capucon, cu Mișa Maiski, cu Mațuev, cu Gherghiev.”, spune Alexandra Conunova, violonistă.



Prin mâinile Alexandrei Conunova au trecut mai multe viori cu istorie.



”Eu am cântat opt ani pe o vioară de Sanctus Seraphin, 1735 din Veneția, care mi-a fost oferită de o fundație germană.”, declară artista.



Ea cântă în prezent la vioara creată de Giovanni Batistta Guadagnini, realizată în 1785 la Torino și cunoscută sub numele „Ida Levin”. Instrumentul i-a fost împrumutat, în semn de respect și apreciere pentru talentul său, de maestrul Cedric Berger din Elveția.

