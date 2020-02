Alexandr Stoianoglo şi-a criticat subalternii la Adunarea Generală a Procurorurilor: Au comis mai multe încălcări

Potrivit lui Stoianoglo, mai mulţi procurori au comis încălcări în activitate pe parcursul anului trecut. Printre acestea se numără urmărirea, investigarea, reţinerea şi arestarea ilegală a sute de oameni, ceea ce a dus la distrugerea businessurilor din ţara noastră. În replică, procurorii au spus că problema nu trebuie generalizată."Statul a găsit posibilitatea de a motiva salarial procurorii, de aceea cine crede că poate câştiga mai mult să se regăsească într-un alt domeniu", a menţionat Alexandr Stoianoglo, procuror general.Alexandr Stoianoglo i-a atenţionat pe procurori şi în cazul incidentului de la sfârşitul anului trecut, atunci când o angajată a Procuraturii Anticorupţie ar fi fost bătută şi violată de doi tineri într-un apartament din Capitală, după petrecerea corporativă a instituţiei."Chiar nu ştiu de unde procurorii au luat această tendinţă a petrecerilor corporative. Vreau să reamintesc că profesia impune anumite restricţii pe care trebuie să le respectăm pe viitor", a zis Alexandr Stoianoglo, procuror general."Putem declara chiar azi că pe multe din ele, procurorii au admis abateri grave şi trebuie să fie investigați sub aspect penal", a zis Alexandr Stoianoglo, procuror general.Pe numele acestor agenţi economici ar fi fost iniţiate dosare penale de către PCCOCS şi Procuratura Anticorupţie. În consecinţă, zeci de tone de marfă au fost sechestrate, iar pe piaţa de nuci a fost instaurat un monopol."Am analizat aceste dosare cu participarea procurorului de caz, am solicitat opinia experţilor şi am constatat că în aceste cazuri acţiunile exportatorilor de nuci, în cel mai bun caz putea fi calificată ca fals în acte, acţiuni care începând cu ianuarie 2019 urmau a fi cercetate prin prisma codului contravenţional", a declarat Alexandr Stoianoglo, procuror general.Ultimul, însă a negat acuzaţiile. Unii dintre angajaţii Procuraturii Generale sugerează că aceste critici ale procurorului general nu se referă întreg sistemul, ci la un grup anume."Sunt critici, dar nu cred că la activitatea tuturor procurorilor, dar la activitatea procurorilor, care figurează în procedurile disciplinare.""- O să ţineţi cont de aceste critici?- Evident...- O să reparaţi greşelile, da?- Eu nu am comis greşeli".În cadrul Procuraturii Generale activează 630 de procuror, însă la Adunarea Generală au participat în jur de 510. Alexandr Stoianoglo a precizat că nu făcut un bilanţ amplu al activităţii Procuraturii în 2019, pentru că a fost numit recent în funcţie. Stoianoglo este procuror general din noiembrie anul trecut.