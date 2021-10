Alexandr Stoianoglo întâmpinat cu aplauze la ieșirea din Judecătoria Ciocana: „Eu nu am făcut nimic, eu nu am încălcat legi”

„Decizie incorectă. Absolut incorectă, ilegală. Eu nu am făcut nimic, eu nu am încălcat legi. Asta am rătat, asta s-a demonstrat în cadrul examinării dosarului respectiv. Procurorii nu au prezentat nici o probă pe acest dosar în afară de niște screenshot-uri din internet, niște ziare. Noi am prezentat probele care demonstrează nevinovăția mea.”, a declarat Alexandr Stoianoglo.Stoianoglo le-a mai spus jurnaliștilor că dosarul său este unul politic. La ieșirea din sediul Judecătoriei, el a fost întâmpinat cu aplauze de un grup de susținători, care a protestat pe durata ședinței de judecată.Ura, ura, ura.La rândul său procurorul de caz, Victor Furtună, spune că va decide dacă va ataca sau nu în instanta decizia magistraților după ce va analiza cum au argumentat aceștia hotărârea luată.Procurorul de caz, Victor Furtună, a declarat că urmează să decidă dacă va contesta sau nu decizia magistraților.„Urmează să studiem decizia și după care ne vom expune în privința contestării. La moment nu am citit motivarea instanţei. Până la urmă, demersul nostru a fost admis parțial.”, a menționat Victor Furtună, procuror de caz.