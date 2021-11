Alexandr Stoianoglo, despre examinarea demersului procurorilor privind prelungirea mandatului de arest: "Nu au nicio probă în privinţa mea" (VIDEO)

Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chişinău a examinat astăzi, demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arestare pe numele şefului suspendat al Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo. Şedinţa de ieri a fost întreruptă din cauza încheierii programului de lucru al instanţei, dar şi pentru că termenul măsurii preventive aplicate anterior expiră abia joi.



"Deja programul de lucru a instanţei se apropie de sfârșit şi respectiv că mai este termen până la expirarea măsurii preventive anterioare. Expiră pe data de 4 la ora 17:41.", a declarat Victor Furtună - procuror anticorupție.



Procurorul de caz, Victor Furtună, susţine că Alexandr Stoianoglo ar trebui să stea în arest la domiciliu încă 30 de zile. De cealaltă parte, şeful suspendat al Procuraturii spune că acuzatorul nu are nicio probă.



"În cadrul demersului au fost expuse toate motivele şi demersurile de drept şi de fapt care au justificat prelungirea acestor măsuri preventive.", a declarat Victor Furtună - procuror anticorupție.



"Nu au nici o probă în privinţa mea în afară de publicaţiile din mass-media. Ce fel de probe. Ele nu există în general.", a declarat Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat.



Pe tot parcursul ședinței, în faţa Judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana au venit mai mulți susținători ai lui Stoianoglo, printre care şi deputatul socialist Grigore Novac.



"Mi se pare amuzant că în 30 de zile nu au găsit dovezi că este vinovat şi mai vor să ceară 30 de zile."



"Am venit să îl susținem pe Alexandr Stoianoglo. Este unicul procuror care a început să lupte cu corupția."



"Am văzut mai multe abuzuri vizavi de domnul Stoianoglo şi sunt aici în calitate de preşedinte a comisiei parlamentare pentru drepturile omului în primul rând.", a declarat Grigore Novac, deputat BCS.



Tot ieri, magistraţii Curţii de Apel Chișinău au respins ca fiind inadmisibilă cererea lui Alexandr Stoianoglo, de contestare a hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor prin care a fost pornită urmărirea penală în privința sa.



"Noi până acum nu ştim ce a fost la baza acestei decizii. Aşteptăm şi atacăm în mod obligatoriu la Curtea Supremă de Justiţie. Dacă nu găsim cale de a apăra interesele noastre în Republica Moldova atunci ne adresăm în instanţele internaţionale. ", a declarat Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat.



Alexandr Stoianoglo a fost reţinut în 5 octombrie, fiind învinuit de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declaraţii şi exces de putere.

Stoianoglo se declară nevinovat şi susţine că este o răzbunare a preşedintelui Maia Sandu. Şeful statului nu a comentat acuzaţiile, însă, după câteva zile după reţinerea lui Stoianoglo, a scris pe reţelele de socializare că decizia de a-l reţine aparține procurorului de caz. În prezent, Alexandr Stoianoglo se află în arest la domiciliu. Săptămâna trecută, Procuratura Generală a anunţat că cinci persoane au fost audiate și recunoscute în calitate de bănuiți în dosarul în care este vizat Stoianoglo. Procurorul Victor Furtună a refuzat să precizeze despre cine este vorba.