Alexandr Kokorin a efectuat primul antrenament la Spartak

Unul dintre cei mai controversaţi fotbalişti ruşi, Alexandr Kokorin, vrea să scrie istorie la Spartak Moscova. Atacantul a semnat un contract pe 3 ani cu "alb-roşii", după ce acordul său cu Zenit Sankt-Petersburg a expirat.

În ultima jumătate de an el a jucat sub formă de împrumut la FC Soci.



"Este o nouă filă în viaţă. Am venit la un club mare, de aceea aştept partida din prima etapă cu FC Soci. Îmi doresc să ajut pe deplin echipa în teren", a spus Alexandr Kokorin.



Anterior fotbalistul în vârstă de 29 de ani a mărturisit că niciodată nu va juca pentru Spartak, însă acum regretă această declaraţie.



"Fosta mea echipă a concurat mereu cu Spartak. A fost o supărare din copilărie. Am făcut o declaraţie nechibzuită şi proastă. În prezent mă aflu aici, vreau să joc şi sunt bucuros că am un contract de lunga durată cu Spartak.", a spus Alexandr Kokorin.



În octombrie 2018, Kokorin şi un alt fotbalist rus, Pavel Mamaev, au fost implicaţi într-un scandal uriaş, într-o cafenea din Moscova.

Fiind în stare de ebrietate, cei doi l-au bătut pe șoferul unei prezentatoare TV, şi au agresat doi oficiali din Ministerul Comerțului.



Pentru faptele comise, fotbaliştii au stat în spatele gratiilor aproape un an şi au fost eliberaţi în septembrie 2019.