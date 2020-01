Alexander Zverev va dona aproximativ 7 mii de dolari după fiecare victorie obţinută la turneul de la Melbourne

Tenismanul german Alexander Zverev face un gest extraordinar. După ce s-a calificat în turul secund la Australian Open, sportivul de 22 de ani a anunţat că, pentru fiecare victorie obţinută la turneul de la Melbourne, va dona aproximativ 7 mii de dolari victimelor incendiilor de vegetaţie care a devastat Australia în acest an.



Mai mult decât atât, Zverev este dispus să doneze toate cele 2 milioane 830 de mii de dolari pe care le-ar încasa în cazul în care va deveni campion.



"Australia este casa noastră, a tenismanilor, timp de o lună, în fiecare an. Sunt la curent cu efectele acestor incendii. Am auzit despre ceea ce s-a întâmplat cu animalele, despre oamenii care şi-au pierdut locuinţele. Voi dona 10 mii de dolari australieni pentru fiecare partidă câştigată aici şi... ştiu că nu sunt favorit să câştig acest turneu, dar, dacă îl voi câştiga, voi dona fiecare cent pentru victimele incendiilor. Vă mulţumesc. Sper că o să mă susţineţi", a spus tenismanul, Alexander Zverev.



În primul tur al turneului de la Melbourne Alexander Zverev l-a învins în trei seturi pe italianul Marco Cecchinato, scor 6-4, 7-6, 6-3.



La ediția de anul trecut tenismanul german a ajuns până în optimile de finală, unde a fost învins de reprezentantul Canadei Milos Raonic.

