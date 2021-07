Alexander Zverev a izbucnit în plâns după ce l-a eliminat pe Djokovic de la Jocurile Olimpice

Alexander Zverev a izbucnit în plâns după victoria cu Novak Djokovic de la Jocurile Olimpice

El ar fi început să plângă încă după ultimul punct al meciului, iar emoțiile resimțite au fost evidente și în momentul în care l-a salutat pe Novak Djokovic la fileu.

Germanul, clasat pe locul 5 în ierarhia mondială a tenisului masculin, a continuat să plângă minute bune și după meci, pe bancă, dar a încercat să îți mascheze emoțiile cu un prosop, relatează digisport.ro.

Alexander Zverev i-a ”furat”, astfel, șansa lui Novak Djokovic de a realiza ”Golden Slam-ul”, adică câștigarea într-un sezon a medaliei de aur la Jocurile Olimpice și a tuturor celor patru turnee de Mare Șlem din circuit.



Novak Djokovic a cucerit în acest an Australian Open, Roland Garros și Wimbledon și are șansa să câștige și al patrulea titlu de Grand Slam în perioada 30 august - 12 septembrie, la US Open.



La finalul partidei din semifinale, Alexander Zverev și Novak Djokovic au purtat un scurt dialog, în care germanul a ales să-și exprime regretul pentru că i-a spulberat visul sârbului de a realiza ”Golden Slam-ul”.



”Ești unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Îmi pare rău pentru asta (n.r. înfrângere)”, i-a transmis Alexander Zverev sârbului.



Pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice, Alexander Zverev va lupta cu rusul Karen Khachanov.