Alexander Rybak s-a înscris din nou la Eurovision

Va participa pentru a treia oară la concursul muzical internaţional Eurovision, dacă acolo vor fi şi cei de la SunStroke Project. Declaraţia a fost făcută de interpretul norvegian Alexander Rybak, într-un interviu pentru CTC MEGA, pe care îl puteți urmări integral în ediţia de luni a emisiunii MEGA Утро.



"- Să revenim la această temă. Tu ai participat la Eurovision de două ori. Mai sunt şanse ca admiratorii să te vadă şi a treia oară? Şi de ce?

- Sigur, o să mă vadă, dar nu ştiu dacă la Eurovision. La noi, în Norvegia, există o preselecţie naţională. Posibil că şi la voi e la fel...

- Da, la noi tot timpul are loc preselecţia naţională.

- Da, şi aproape în fiecare an sunt aleşi cei de la "SunStroke Project".

- De fapt, au fost deja de două ori, da!

- Dacă eu voi merge a treia oară, sper că vor participa şi ei a treia oară.

- Bine, o să le transmit să înceapă pregătirile.

- Da, da!"



Artistul norvegian a povestit despre studiile şi cariera sa muzicală și a ţinut să se adreseze admiratorilor săi din Moldova.



"- Dragi prieteni, simt o susţinere permanentă din Moldova. Pentru că vă văd pe YouTube, pe Instagram, și mi-au plăcut foarte mult concertele mele în Moldova. Iată, acum am deschis TikTok și, nu exagerez, aproape 30% din comentarii sunt din Moldova. Aşa că...

- Eu chiar cunosc câteva persoane care îți scriu comentarii. În redacția noastră sunt oameni cărora le-ar plăcea foarte mult să știe mai multe despre TikTok-ul tău."



Urmăriţi interviul integral cu Alexander Rybak în 17 mai pe canalul СТС MEGA. Iar în 20 mai, când va avea loc a doua semifinală Eurovision, va fi difuzat un interviu cu Natalia Gordienco. Nu rataţi emisiunea MEGA Утро, de luni până vineri, de la 6 până la 8 dimineaţa.