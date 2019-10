ALEŞI DIN PRIMUL TUR. 80% dintre localităţile din Nisporeni şi-au ales primari

În circa 80 la sută dintre localităţile din raionul Nisporeni primarii au fost aleşi din primul tur de scrutin. Cei mai mulţi învingători, adică 13 din totalul de 17, au fost candidaţii Partidului Democrat.

Blocul "ACUM" a obţinut doar trei mandate de primar, iar unul a fost ales din partea PLDM. În majoritatea localităţilor, democraţii i-au învins detaşat pe ceilalţi candidaţi.



Printre localităţile în care oamenii şi-au ales primarii din primul tur este şi Grozeşti, satul de baştină al fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Fotoliul de primar i-a revenit democratului Serghei Tofan, care a candidat pentru prima dată şi a obţinut peste 76 la sută din voturi. Alături de Tofan a mai concurat exponentul blocului "ACUM", Svetlana Mitrofan, care a strâns puţin peste 15 procente din voturi, precum şi socialistul Valerii Grigoriev, pentru care au votat opt la sută dintre alegători.



"Dumneavoastră de ce nu aţi votat candidatul blocului ACUM sau al PSRM?

- Cum să-i votez dacă până acum nu au făcut nimic?"



Localnicii spun că satul Grozeşti s-a schimbat mult în ultimii patru ani. Localitatea are o şcoală şi o grădiniţă reparată, un nou centru medical, precum şi drumuri mai bune. Acum, ei speră că toate aceste proiecte vor continua, iar baştina lor se va moderniza.



"Noi am votat spre binele nostru. Grădiniţa s-a făcut, drum spre grădiniţă s-a făcut, spre cimitir s-a făcut, reparaţie la biserică."



"Foarte mult s-a făcut în sat la noi, foarte mult, nici nu pot să aleg pe altcineva. Ce s-a făcut? - Drumul, şcoala, grădiniţa. Uite canalizare ne mai trebuie."



"Ia uitaţi - vă aici în partea asta de drum, cine le-o făcut? Dar pe drumul acesta, cu patru ani în urmă, îţi rupeai capul."



Cu toate acesta, oamenii au mari aşteptări de la noul primar.



"- Să facă un sat european, atât.

- Dar cum e acum Grozeştiul?

- Să ştiţi că puţin a înflorit."



În 20 octombrie, locuitorii din Nisporeni au trebuit să-şi aleagă şi reprezentantul în Parlament. Asta după ce fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, şi-a depus mandatul de deputat. Astfel, fotoliul din legislativ va fi ocupat de actualul preşedinte al raionului Nisporeni, Ghenadie Verdeş, care vine tot de pe lista PDM.



"Incubatorul de afaceri din Nisporeni este o realizare a noastră, a echipei, drumuri, finalizarea sistemului de apă şi canalizare. Eu consider că până la urmă votul a fost pentru lucruri concrete", a spus GHENADIE VERDEŞ/deputat ales în circumscripţia nr. 17, Nisporeni.



"- S-a schimbat, foarte mult s-a schimbat, spre bine!"



"Pentru copii, terenurile de joacă a fost un aport, un lucru foarte bun făcut."



Reprezentantul blocului ACUM, Ion Terguţă, a candidat pentru a doua oară în circumscripţia numărul 17 din Nisporeni. Cu toate că este originar din satul Bălăureşti din acelaşi raion, Terguţă s-a clasat pe locul doi atât la alegerile parlamentare din februarie, cât şi la cele noi din 20 octombrie. La Nisporeni, candidatul "ACUM" a strâns aproape şapte mii de voturi, iar în satul de baştină doar puţin peste 200. Sătenii au şi o explicaţie.



"Ca să îţi înaintezi candidatura trebuie mai întâi să ai un temei, adică dacă ai făcut ceva pentru localitate, pentru ţară, pentru oameni. Dar el cu părere de rău nu o putut să facă ceva pentru sat."



"Nu l-am văzut de mulţi ani pe domnul Ion Terguţă, iată e mai la deal, cu o stradă de mine. Nu l-am văzut de mulţi ani prin sat. La televizor îl mai văd şi prin gazete, dar aşa nu l-am văzut."



Solicitat de postul nostru de televiziune, Ion Terguţă a declarat că este nemulţumit de rezultatul votului şi consideră că au fost admise mai multe încălcări, însă nu a precizat despre ce este vorba. În şase localităţi din raionul Nisporeni, primarii vor fi aleşi duminica viitoare, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin.