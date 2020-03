Alertă la tribunalul din București. Un inculpat a declarat că este suspect de coronavirus

La Tribunalul București, România, o sală de judecată a fost evacuată pentru că un deținut adus la proces era suspect de coronavirus. Un magistrat ar fi constatat că la dosarul unui inculpat, prezent în boxa acuzaţilor, se află un document medical în care se arată că inculpatul este suspect de coronavirus, potrivit unui avocat care a transmis informaţia pe un grup de WhatsApp, scrie libertatea.ro.

Laura Radu, președinte Tribunalul București a declarat, în emisiunea Adriana Nedelea LA FX, că au fost suspendate ședințele din toate splile de judecată aflate în imediata apropiere a celei în care se afla deținutul.

”La ora 12, într-o sală de ședințe, o persoană aflat într-o stare de detenție, a declarat că este suspectă de coronavirus. Am suspendat absolut toate ședințele, am curățat toate sălile, iar după ora 16, atunci când se termină activitate, vom realiza o dezinfecție a clădirii. Am evacuat aproximativ 70 de oameni. Doar sălile de lânga sala unde a fost acesta au fost închise, pentru că deținutul a avut un traseu restrâns în clădirea tribunalului”, a declarat Laura Radu.

Ea a mai spus că abia în momentul în care se confirmă diagnosticul trebuie să fie anunțată Direcția de Sănătate Publică, iar nefiind confirmat, se așteaptă rezultatele. Şedinţele de judecată de la secţiile penale ale Tribunalului Bucureşti au fost suspendate joi, după ce un magistrat a constatat că în sala de judecată a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus.