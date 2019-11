Alertă la Casa Albă. Un avion a pătruns neautorizat în spaţiul aerian din Washington (VIDEO)

O alertă de securitate a fost declanşată temporar, marţi, la sediul Preşedinţiei SUA din cauza unui avion care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian din Washington D.C.

"La Casa Albă a fost instituită starea de alertă în această dimnineaţă din cauza unei posibile încălcări a spaţiului restricţionat din zona capitalei SUA. Starea de alertă a fost anulată între timp", a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului american de protecţie a personalităţilor Secret Service, scrie mediafax.ro.

Alerta de securitate a durat aproximativ 30 de minute. Incidentul a fost generat de un avion de mici dimensiuni care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian din Washington D.C., au declarat surse citate de agenţia Associated Press.

Pentru escortarea avionului uşor au fost mobilizate avioane de vânătoare de la Baza aeriană Andrews. Comandamentul aerospaţial nord-american (NAADC) a anunţat că avionul uşor nu a fost considerat ostil.

DEVELOPING: White House is currently on lockdown and the Capitol is being evacuated https://t.co/rNy6y83BBZ pic.twitter.com/watampZu0y