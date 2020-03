ALERTĂ într-o localitate din raionul Hînceşti. O femeie, testată pozitiv la coronavirus. Toţi sătenii ar putea intra în carantină

Satul Bălceana, raionul Hînceşti, ar putea intra în carantină după ce, ieri, o localnică a fost testată pozitiv la coronavirusul de tip nou. Femeia a venit acum 10 zile din Italia, dar nu s-a autoizolat timp de 14 zile la domiciliu, așa cum prevăd normele sanitare în vigoare.

Primarul satului Bălceana spune că femeia s-a adresat la spital în data de 12 martie cu simptome de viroză. A fost transportată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" din Capitală, iar testul iniţial a fost negativ.



"A avut nişte simptome de răceală şi a fost transportată la spitalul "Toma Ciorbă". Acolo a făcut analizele de rigoare şi i-au spus că este o pneumonie şi a fost lăsată să plece acasă. Ieri, la ora 17:00, s-a confirmat, doamna s-a simţit rău, a fost transportată iarăşi la spital, i-au făcut testul şi s-a confirmat prezenţa virusului COVID-19", a declarat Iurie Păsat, primarul satului Bălceana, Hînceşti.



Nu se cunoaşte numărul exact al persoanelor care au intrat în contact cu femeia, însă primarul a dispus ca localnicii să se autoizoleze în case.



"Am vorbit cu multe persoane din localitate care mă contactau să păstreze distanţa, indiferent că sunt rude sau nu, iar dacă au fost pe la punctul medical sau biserică, să nu stea mai aproape de un metru oamenii. Am spus oamenilor să se izoleze, să stea mai mult în gospodăriile lor", a precizat primarul satului Bălceana, Hînceşti.



Ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că decizia privind instituirea carantinei trebuie luată după consultarea autorităţilor raionale.



"Care sunt efectele acestui statut de carantină într-o localitate. În primul rând evitarea contactului social al populaţiei. Populația la maxim trebuie să evite contactul cu alte persoane. La maxim să evite să iasă din gospodăria sa, în cazurile date sunt determinate doar necesităţile vitale, procurarea medicamentelor sau poate a produselor alimentare", a declarat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



Contactat telefonic, preşedintele raionului Hânceşti, Iurie Levinschi, a declarat că la ora 13:00 are loc şedinţa excepţională cu reprezentanţii instituţiilor de profil şi atunci se va lua o decizie. Potrivit datelor oficiale, în satul Bălceana sunt 1800 de locuitori.