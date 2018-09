ALERTĂ în România! HARTA celor mai afectate județe de rujeolă. 59 de decese între copiii nevaccinați

E alertă înainte de începutul noului an şcolar. Mii de copii nevaccinaţi s-au îmbolnăvit de rujeolă în acest an, cu un număr crescând în ultimele zile din luna august. Statistica e îngrijorătoare, înregistrându-se şi 59 de decese, scrie observator.tv.

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a făcut publice noi date privind evoluţia cazurilor de rujeolă în România în ultimul an, până la data de 31 august 2018. Numărul cazurilor confirmate a crescut la 15.109, 59 dintre bolnavi murind în acest interval.

Au fost şi cazuri dramatice, mama unui bebeluş de doar 9 luni din Constanţa acuzând faptul că acesta a luat rujeola la spital, unde a şi decedat. Tot în iunie, la Botoşani a murit un bebeluş de doar 11 luni, nevaccinat.

În ultimele 5 zile din luna august au fost raportate încă 82 de noi cazuri confirmate, în 7 judeţe. Astfel, cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în Botoşani, 25, Giurgiu, 22, şi Prahova 21.

Din păcate, majoritatea cazurilor de îmbolnăviri sunt ân rândul copiilor nevacinaţi, iar din totalul de 15.109 cauzuri din ultimul an 12.329 au fost în rândul copiilor cu vârste sub 14 ani. Călăraşi, Satu Mare, Timiş, Arad, Braşov şi Vaslui sunt judeţele cu mai mult de 100 de cazuri confirmate raportate. Sub 10 cazuri s-au înregistrat în douar două judeţe, Vâlcea şi Maramureş.

Situaţia e îngrijorătoare, în condiţiile în care revenirea copiilor la şcoală şi la grădiniţă, de pe 10 septembrie, creşte riscul răspândirii virusului rujeolei în colectivităţi.