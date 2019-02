Alertă falsă CU BOMBĂ la Bălţi. Poliţia este în căutarea făptaşului

Embed:

60 de oameni au fost evacuați, noaptea trecută, din Autogara Bălți, după ce un necunoscut a sunat la 112 şi a anunţat că a fost plasată o bombă. Poliţia a încercuit zona, iar la faţa locului au intervenit şi geniştii de la Chişinău.



"Am primit informaţia că este minată autogara a municipiului Bălţi, imediat ne-am deplasat la faţa locului, în timp de 3-5 minute eram pe loc, împreună cu poliţia am organizat evacuarea cetăţenilor de pe teritoriul autogării, am organizat zona de securitate", a declarat Lilian Botnarciuc, şef al Serviciului Situaţii de Urgenţă Bălţi.



Oamenii au aşteptat speriaţi să vadă dacă forţele de ordine vor găsi explozibilul.



"Eu lucrez aici, la gară, şi după ce ne-au anunţat, am închis încăperile şi am ieşit. Gara este înconjurată de poliţie şi, deocamdată, nu se ştie, este bombă sau nu este bombă", a spus un bărbat.



"Stăm, vedem şi noi, ne uităm, aşteptăm, va fi sau nu, ori au amăgit. Pe toţi i-au scot şi vânzătorii şi pe toţi", a comunicat un alt bălţean.



Poliţiştii, geniştii şi pompierii au căutat minuţios fiecare colțișor de pe teritoriul autogării.



"Verificăm toate încăperile, toate magazinele, teritoriul, să fie la sigur tot securitatea cetăţenilor", a spus Dumitru Cebotari, şef adjunct al IP Bălţi.



Într-un final, oamenii legii au constatat că alarma a fost falsă. Forţele de ordine au reuşit să identifice făptaşul. Individul s-a dovedit a fi un tânăr de 26 de ani din raionul Râşcani, cu antecedente penale. El a fost reţinut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă de 42 de mii de lei sau până la doi ani de pușcărie.