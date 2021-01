Alertă de securitate la clădirea Congresului SUA din Washington DC, cu două zile înainte de ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte. La Capitoliu se desfășurau repetiții pentru ceremonia care va avea loc peste două zile, transmite digi24.ro.

Potrivit oficialilor din Washington, alerta de securitate a fost provocată de un incendiu în apropierea clădirii.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY