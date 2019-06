Alerta cu bombă de la Aeroportul Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Autorul apelului riscă o AMENDĂ USTURĂTOARE

Foto: anatolie golovco/martor

Alerta cu bombă de la Aeroportul Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea acestuia a fost reluată. Aseară în jurul orei 20:45, o persoană necunoscută a comunicat că în clădirea aerogării ar fi fost plasat un obiect exploziv. La fața locului s-au deplasat pompierii şi geniștii care au verificat toate încăperile.



Pasagerii și personalul au fost evacuați și au așteptat aproape trei ore în fața Aeroportului, cât au durat căutările. Cursa spre Moscova a decolat cu întârziere, iar cele de la Veneția și Dublin au aterizat mai târziu.



"Noi numai ce am venit, ne-am coborât, nu ne dă voie să venim. Stăm de o jumate de oră, da lumea stă mai demult", a spus o pasageră.



"Spun că este o bombă amplasată și acolo oamenii așteaptă și nu pot trece. Deja sunt două ore, trebuia să zburăm spre Moscova, dar ne-a amânat", a explicat un bărbat.



Oamenii spun că nici măcar nu au fost informați despre întârzieri:



"Trebuia să zburăm spre Moscova azi-noapte. Nu ne-au anunțat nimic, din ce am citit pe internet am aflat că sunt întârzieri la cursele de Veneţia şi Moscova".



După orele de căutări, geniștii nu au găsit nimic. Dacă va fi indentificat de autorități, autorul apelului riscă o amendă de 42 de mii de lei, 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii sau până la trei ani de închisoare.