Alertă ALIMENTARĂ: Gheața folosită de KFC în băuturi conține BACTERII PERICULOASE

Alertă alimentară la KFC! Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor (ANPC) au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme şi enterococi în gheaţa produsă de KFC pentru băuturile răcoritoare.

Directorul ANPC Paul Anghel a declarat, amrți, că utilizarea aparatelor de producere a gheţii în care s-au descoperit bacteriile a fost interzisă, potrivit b1.ro

"La mall-ul din Vitan am prelevat gheaţă, am trimis-o la un laborator pentru a o verifica şi am determinat anumite valori. N-aş vrea să mă refer la numărul total de germeni, care a fost iarăşi destul de mare şi a fost depăşit, pentru că pot fi unităţi de focar patogene sau nepatogene, dar am găsit, la două probe, bacterii coliforme şi enterococi intestinali. Am gândit să limităm răspândirea acestei gheţi cu probleme, respectiva maşină de gheaţă a fost sigilată, operatorului economic KFC i-a fost adus la cunoştinţă că aceste analize au fost făcute şi că au fost depistate bacterii coliforme şi enterococi intestinali.