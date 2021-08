Aleksandr Lukaşenko a declarat că va pleca foarte curând din funcție

Președintele Belarusului Aleksandr Lukaşenko susține că va pleca foarte curând din funcție. Declarația neașteptată a fost făcută în cadrul unei întâlniri anuale cu presa şi cu demnitari ai regimului, denumită "Marea discuţie", care a durat mai bine de 8 ore.”Nu trebuie să ghiciți când va pleca Lukașenko. Foarte curând!”Lukașenko s-a arătat nemulţumit de criticile aduse de Occident în adresa sa. Acesta a menționat că nu a fost și nu va fi niciodată un dictator, aşa cum este numit de comunitatea internaţională."Pentru a fi dictator, trebuie să ai resursele necesare. Sunt o persoană complet sănătoasă. Nu avem aceste resurse. Prin urmare, nu am dictat nimănui nimic și nu voi dicta. Toate resursele de care dispunem sunt folosite pentru siguranţa şi securitatea primului stat suveran independent din istoria ultimelor secole", a spus Lukaşenko.Cât despre relația cu Ucraina, Lukașenko a spus că țara vecină este o nouă amenințare la adresa securității Belarusului:"Cum s-a putut ajunge la asemenea situaţie odioasă ca să distrugi tot ce a fost construit până acum? După tot ceea ce facem şi am făcut pentru Ucraina. Nu voi fi niciodată de partea voastră. Dacă vă veţi confrunta din nou cu Rusia în Donbas, voi sta la mijloc, chiar dacă viaţa mea va fi pusă în pericol."Totodată, președintele a mai declarat că atleta Kristina Timanovskaia, care a refuzat să revină acasă de la Jocurile Olimpice, a fost manipulată pentru a critica antrenorii. În acelaşi timp, Lukaşenko a spus că nu este încântat că bloggerul de opoziție Roman Protasevici se află în Belarus." L-ar ucide Lukaşenko pe Protasevici? Nu. El este aici, sunt responsabil pentru el. Sincer vă spun că nu mă mai bucur că acest Protasevici este aici. Sunt nişte ticăloși dezgustători", a declarat preşedintele belarus.Belarus a marcat luni un an de la alegerile prezidențiale, contestate până acum. Lukaşenko a fost declarat învingător cu 80,1% din voturi, în pofida acuzaţiilor masive de fraudă electorală.