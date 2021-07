Alegerile parlamentare anticipate, pe ultima sută de metri. Au fost aduse buletinele de vot, iar camerele de supraveghere au fost instalate

Pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate sunt pe ultima sută de metri. În secţiile de votare au fost aduse buletinele de vot, iar camerele de supraveghere au fost instalate.La secţia de votare din incinta căminului Numărul 5 al Universităţii Pedagogice "Ion Creangă", funcţionarii electorali au venit de dimineaţă. Ei au numărat buletinele şi le-au pus într-un seif pe care l-au sigilat."Ziua ce precede scrutinul este una cu activitate mai mult tehnică, de pregătire a secţiilor de votare. Acum două zile au fost făcute testări, am verificat laptopurile, camerele video, astăzi le vom instala şi mâine dimineaţă o să scoatem laptopurile."Mâine, de la ora 7 dimineaţa, moldovenii sunt aşteptaţi la urne."Purtarea măştii de protecţie este obligatorie în incinta secţiilor de votare. Dacă am uitat-o acasă, putem primi una la intrare. Totodată, ne va fi măsurată temperatura corpului şi ne vom putea dezinfecta mâinile. "Este important să verificaţi la ce secţie de votare sunteţi înregistraţi."La vot trebuie să venim neapărat cu buletinul de identitate. Funcţionarul electoral va verifica datele în Registrul Electronic al Alegătorilor pentru a confirma dacă avem drept de vot şi dacă suntem înregistraţi anume la această secţie."Ulterior, un membru al biroului secției de votare aplică o ştampilă în actul de identitate care confirmă votul și îi înmânează alegătorului buletinul."La acest scrutin vom primi un buletin de vot cu 23 de concurenţi electorali care are lungimea de 58 de centimetri. Fiţi atenţi unde aplicaţi ştampila VOTAT. Aceasta trebuie să fie în interiorul cercului din dreptul concurentului electoral preferat. În caz contrar, votul ar putea fi anulat."Un alegător nu poate introduce în urnă mai multe buletine decât a primit, nu poate utiliza acte de identitate ori buletine de vot false sau să voteze de două şi mai multe ori. Pentru aceste încălcări, Codul Penal prevede amenzi de până la 37 de mii 500 de lei sau închisoare de până la doi ani.