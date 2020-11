Alegeri SUA 2020. Joe Biden îşi consolidează avansul faţă de Trump în statul Georgia

Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, continuă să îşi consolideze, sâmbătă, avansul faţă de republicanul Donald Trump şi este aproape de victorie în alegerile pentru fotoliul de la Casa Albă, anunţă adevarul.ro.

Biden are acum 49,4 la sută din sută din voturi în statul Georgia, în timp ce preşedintele Trump are 49,3. Sâmbătă dimineaţă, diferenţa de voturi dintre cei doi era 7.248 în favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden.

Joe Biden este în acest moment în avans şi în Nevada (6 mari electori), Arizona (11) şi Pennsylvania (10).

În Nevada, democratul are până acum 49,8 la sută din voturi, în timp ce republicanul are 48 la sută (diferenţă de 22.657 de voturi). În Arizona, Biden are 49,6 la sută din voturi, iar Trump 48,6 (29.861 de voturi diferenţă).

În Pennsylvania, Biden are acum cu 28.833 de voturi mai mult decâât Trump (49,6 la sută – 49,1 la sută). Joe Biden numără 253 de mari electori, în timp ce Donald Trump are 213. Ei au nevoie de 270 de mari electori pentru a ajunge în fotoliul de la Casa Albă.