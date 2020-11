Alegeri prezidenţiale 2020: Igor Dodon şi-a exercitat dreptul la vot: Am votat pentru pace, linişte şi schimbări spre bine

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale, Igor Dodon, a votat.

"Mă bucur că astăzi cu toţii suntem mai activi. Cetăţenii dau dovadă de patriotism indiferent unde se află. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu astăzi am votat pentru pace, pentru linişte, schimbări spre bine, avem nevoie de schimbări calitative. Am votat pentru echitate socială, dezvoltare economică, pentru echilibru în relaţiile externe. Am votat pentru prietenie şi cu Uniunea Europeană şi cu Federaţia Rusă, şi cu România, şi cu Ucraina. Am votat pentru memoria celor care au stat la baza formării acestei ţări, noi suntem urmaşii lor. Pentru valorile noastre tradiţionale şi creştine", a decalarat candidatul Independent, Igor Dodon.