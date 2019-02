ALEGERI PARLAMENTARE și REFERENDUM REPUBLICAN 2019. Moldovenii cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne

Moldovenii cu dreptul de vot sunt aşteptaţi la urne. Atât alegerile parlamentare, cât şi referendumul consultativ vor avea loc într-o singură zi, în data de 24 februarie. Secţiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 şi 21:00.



"Fiecare alegător care participă la scrutin îi prezintă actul de identitate operatorului din secţia de votare. În Registrul Electronic al Alegătorilor sunt incluse datele lui personale, iar sistemul automatizat va verifica dacă aceasta persoană are dreptul să-şi exprime opţiunea de vot, dacă este arondată anume la această secție de votare și dacă nu a mai participat la scrutinul respectiv", a declarat reporterul Publika TV, Oxana Bodnar.



Ulterior, un membru al biroului secției de votare aplică o ştampilă în actul de identitate care confirmă votul și îi înmânează alegătorului buletinele. În acest caz, alegătorul va semna de două ori: o dată pentru a confirma că a primit buletinele de vot pentru alegerea deputaților și a doua oară - pentru buletinele pentru referendum.



"Fiecare alegător va primi câte patru buletine de vot: două pentru referendumul consultativ şi două pentru alegerea deputaţilor. Pe buletin de culoarea galben-pal va fi întrebarea privind reducerea numărului de deputaţi, iar pe cel bej - privind posibilitatea demiterii deputaţilor care nu-şi îndeplinesc angajamentele. Buletinul pentru circumscripţia naţională va fi de culoare gri, iar pentru cea uninominală - de culoare violet", a spus Oxana Bodnar, reporter Publika TV.



Buletinele vor fi completate doar în cabina de vot, prin aplicarea unei singure ștampile pe fiecare buletin. Chiar dacă scrutinul parlamentar are loc în aceeaşi zi cu plebiscitul, alegătorul are voie să intre în cabina de vot o singură dată.



"Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secției de votare îl anulează şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Votarea de două sau mai multe ori este interzisă prin lege şi se pedepseşte penal", a declarat Oxana Bodnar, reporter Publika TV.