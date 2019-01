ALEGERI PARLAMENTARE 2019. Valeriu Ghileţchi a prezentat astăzi semnăturile necesare la Consiliul Electoral de Circumscripţie

Valeriu Ghileţchi, care este potenţial candidat independent la alegerile parlamentare, a prezentat, astăzi, semnăturile necesare la Consiliul Electoral de Circumscripţie. În câteva zile, el va afla dacă a fost sau nu înregistrat în cursa electorală. Ghileţchi vrea să reprezinte în Parlament interesele moldovenilor stabiliţi în Statele Unite ale Americii, dar şi în Canada.



"Am reuşit să colectăm o mie de semnături, mă bucur că am reuşit să colectez semnături şi de peste ocean. Având în vedere că candidez pe această circumscripţie mi s-a părut extrem de important să am susţinerea concetăţenilor noştri de acolo" , a declarat Valeriu Ghileţchi, potenţial candidat independent.



Până acum, pe circumscripţia uninominală numărul 51 pentru SUA şi Canada a fost înscris un singur candidat - Ghenadie Moroșan, din partea Partidului Democrat. Totuşi, intenţia de a candida şi-au prezentat-o încă 14 persoane.