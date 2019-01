Alegeri Parlamentare 2019: Socialistul, care vrea să fie deputat, a PĂŞIT CU STÂNGUL în campania electorală

Lansare în campanie cu năbădăi pentru un candidat socialist. Petru Burduja, care se vrea deputat pe circumscripţia numărul 30 din Chişinău a fost luat la rost de o femeie, chiar în timp ce îşi prezenta promisiunile electorale.

Totul s-a întâmplat pe aleea din sectorul Ciocana al Capitalei, în această după-amiază.

"Tot ce aţi promis, nimic nu aţi făcut. Am umblat nouă luni din urma PSRM, în fiecare dimineaţă la ora 06:30 când voi făceaţi şedinţă cu domnul Dodon şi după plecaţi. La noi în bloc se fac multe fărădelegi, oamenii rămân fără apartamente, deşi plătesc pentru ele, iar voi nu aţi luat nimic în considerare", a spus o femeie.



Femeia care a insistat să-şi spună păsul chiar în timp ce socialistul, Petru Burduja îşi prezenta programul electoral, susţine că a fost şi ea membru de partid.

Ea a acuzat socialiştii că nu ar fi ajutat-o să soluţioneze o problemă din blocul în care locuieşte. Burduja nu a lăsat-o pe femeie să-şi spună durerea până la capăt şi a evitat să răspundă la întrebări.



"Staţi, ascultaţi-mă până la urmă, staţi, eu nu am spus ce am avut de spus până la urmă. Nu îmi închideţi gura", a mai spus aceasta.



Într-un final, femeia a fost luată cu forţa din faţa tribunei, de un participant la întrunire.



"Deci, asta este ce am vrut să vă prezentăm astăzi, mulţumim frumos", a declarat Petru Burduja, candidat din partea PSRM la alegerile parlamentare



În circumscripția numărul 30, pe care candidează Petru Burduja, mai sunt alţi opt concurenţi electorali. Este vorba despre Nae-Simion Pleșca din partea Partidului Democrat, Stanislav Cvasnîi din partidul "ŞOR", Veronica Herța de la liberali, Dan Perciun din partea blocului ACUM dar şi candidaţii independenţi Galina Bostan, Oleg Golopeatov, Valentin Dolganiuc şi Maxim Uvarov.