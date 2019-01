ALEGERI PARLAMENTARE 2019: PDM s-a lansat oficial în campania electorală: Fapte, nu vorbe

Fapte, nu vorbe! Cu acest slogan s-a lansat astăzi Partidul Democrat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. De acest scrutin va depinde dacă în ţara noastră se va păstra ordinea, stabilitatea politică, dacă va continua creşterea economică sau dacă Moldova va aluneca din nou în haos, dezmăț şi sărăcie. Declaraţia a fost făcută de liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc.

Evenimentul de lansare a avut loc la sediul PDM, în prezența liderilor formațiunii, a candidaților pe lista de partid, a celor care concurează în circumscripțiile uninominale, precum și a membrilor de partid. Liderul formaţiunii şi primul din listă, Vlad Plahotniuc, a menţionat că PDM are o echipă unită care a demonstrat că este capabilă de lucruri mari, pentru a le asigura cetăţenilor un trai mai bun.



"Noi intrăm în această campanie cu fruntea sus și cu convingerea că, pentru noi vorbesc faptele. Partidul Democrat, în trei ani de guvernare, a reușit să facă atât, cat nu au reuşit guvernările precedente. Să înțelegem cu toții că Moldova nu-și poate permite să treacă prin diverse experimente politice dubioase și să se piardă în sărăcie", a delarat Vlad Plahotniuc, președintele PDM.



Preşedintele democraţilor a mai declarat că echipa sa este dornică să continue reformele începute. Programul electoral al formaţiunii este, practic, scris de alegători, pentru că include solicitările şi problemele cetăţenilor, ceea ce nu are opoziţia, a precizat Vlad Plahotniuc.



"Priviți ce se face pe dreapta sau pe stânga politică. Opoziția nu are oferte clare de guvernare și deja își deplânge rezultatul electoral anticipat, mic, pe care ştiu că o să-l aibă. Nu cu bocete se guvernează şi se face succese în ţară, dar cu disciplină şi acţiuni concrete. Tocmai asta îi lipseşte opoziţiei", a menționat președintele PDM, Vlad Plahotniuc.



Prim-ministrul Pavel Filip, numărul doi pe lista PDM, a declarat că guvernarea și-a făcut datoria față de oameni și le cere acum încredere pentru continuarea dezvoltării ţării. Şi asta pentru că, timp de trei ani de guvernare, democraţii au demonstrat că promit şi fac.



"Această continuitate înseamnă mai mult pentru Moldova, mai bine pentru oameni. Am crescut salariile în medie cu peste 50 de procente și urmează să crească în continuare salariile în Republica Moldova, dacă cetățenii aleg Partidul Democrat. Pensiile, în general, în medie au crescut cu aproape 50 la sută în Republica Moldova și urmează să crească în continuare dacă, deja știți răspunsul, dacă cetățenii aleg Partidul Democrat", a declarat Pavel Filip, prim-vicepreședintele PDM.



Iar președintele Parlamentului, Andrian Candu, care figurează pe locul trei în lista democraților, a argumentat de ce oamenii ar trebui să-şi dea votul pentru PDM. Potrivit lui, aceasta este formaţiunea care ştie să ia cele mai bune decizii şi are cele mai bune soluţii.



"Care este echipa care merită în următorii patru ani de zile să guverneze această ţară? Care este echipa care ştie să ţie piept ameninţărilor, provocărilor de orice fel. Bineînţeles asta e echipa Partidului Democrat! APLAUZE! Asta este echipa Partidului Democrat! Deoarece echipa Partidului Democrat este echipa faptelor şi a realizărilor. Şi deoarece echipa Partidului Democrat este echipa succesului şi a victoriei!", a menționat Andrian Candu.



În total, lista națională a Partidului Democrat conţine 53 de nume, dintre 24 de femei şi 29 de bărbaţi. Formaţiunea a promovat cele mai multe femei pe lista de candidaţi. PDM este primul în buletinul de vot şi primul partid care a semnat Codul de conduită pentru campania electorală, elaborat de Comisia Electorală Centrală.



"Am încredere în echipa Partidului Democrat și sunt sigur în victoria Partidului Democrat. Victorie! Victorie! Victorie!", a declarat liderul PDM, Vlad Plahotniuc.