ALEGERI PARLAMENTARE 2019: Încă un candidat independent s-a lansat în campanie electorală, însă a refuzat să-şi prezinte programul electoral, ca să nu-i fie furate ideile

Vrea să le croiască o nouă soartă locuitorilor de la Botanica, dar nu spune cum, ca să nu-i fie furate ideile. Vorbim despre Artur Croitor, candidat independent în circumscripţia nr. 24, care s-a lansat în campanie, însă a refuzat să-şi prezinte complet programul electoral, căci se teme de concurenţi. Totuşi, printre planurile făcute publice se numără soluţionarea problemelor fondului locativ, schimbări în reţeaua de transport public, dar şi modificarea Constituţiei.

"Lustraţie, confiscare şi constituţie. De ce? Noi trebuie să ridicăm nivelul de trai al cetăţenilor. Să le oferim pensii, alocaţii şi burse care să le ofere posibilitatea unui trai decent. Minimul de existenţă să fie garantat pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova", a declarat Artur Croitor, candidat independent pe circumscripţia 24.



Artur Croitor s-a născut în Chişinău şi are 50 de ani. El este manager de dezvoltare, specialist în relaţii internaţionale şi pieţe financiare. Candidatul a declarat că va vorbi mai detaliat despre programul său electoral mai aproape de ziua alegerilor.



"Când am zis că Moldova este o punte între est şi vest, peste trei zile domnul Dodon striga peste tot că este un pod dintre est şi vest. Băieţii fură lozincile fără să le înţeleagă conţinutul", a declarat Artur Croitor, candidat independent pe circumscripţia 24.



Preşedinţia nu a comentat acuzaţiile lui Croitor. Serviciul de presă a anunţat că instituția nu se implică în lupta electorală, iar Igor Dodon nu intenționează să reacționeze la provocări.



Şi la prezidenţialele din 2016, Artur Croitor a candidat independent. Atunci el a decis să-i convingă pe alegători cu un spot animat, în care o barză lupta cu gândacii pentru a salva țara. Până la urmă, Croitor s-a retras din cursa pentru Preşedinţie.



Şi pentru alegerile parlamentare din 24 februarie barza este simbolul electoral al lui Artur Croitor.



"Barza aduce pace şi bunăstare. Este unul dintre simbolurile ţării noastre. Asta e simbolic şi în această direcţie va merge activitatea mea în calitate de deputat. Eu am planuri mari şi sper că nu mă voi limita doar la funcţia de deputat", a declarat Artur Croitor, candidat independent pe circumscripţia 24.



Artur Croitor concurează în circumscripţia 24 din Chişinău cu Alexandr Bannicov, desemnat de PDM, socialistul Vasile Bolea, Serghei Burgudji, propus de Partidul "Şor" şi Grigore Colun din partea blocului PAS - PPDA.