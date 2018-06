Alegeri locale 2018, turul II. Candidaţii la funcţia de primar al Capitalei AU VOTAT

Un primar care se va ocupa de problemele oamenilor şi nu de ideologii, o primărie care să fie în slujba cetăţenilor. Pentru asta au votat cei doi candidaţi care luptă, astăzi, pentru funcţia de primar al Chişinăului. Andrei Năstase şi Ion Ceban au mers la vot chiar de la primele ore ale dimineţii alături de familiile lor.

Candidatul PPDA, Andrei Năstase, a venit şi astăzi la vot alături de soţie şi fiică. El a declarat că a votat pentru un primar cu o viziune clară şi a îndemnat cetăţenii să participe activ la scrutin.



"Am venit la vot pentru că este o responsabilitate a noastră, a tuturor celor care ţin la acest oraş, care ţin la acestă ţară, a tuturor celor care ne respectăm oamenii din comunităţile noastre. Am votat cu foarte multă încredere. Am votat cu multă speranţă. Am votat cu gândul la un viitor mai bun la noi acasă", a spus Andrei Năstase, candidat PPDA.



Soţia lui Andrei Năstase spune că a votat pentru un oraş european.



"Haideţi să dăm acestui oraş o şansă, haideţi să ne dăm, în primul rând nouă o şansă. Să mergem pe nişte străzi curate. Să facem tot posibilul ca acest oraş să fie stăpânit de noi, de cetăţenii acestui oraş", a spus Angela Năstase, soţia candidatului PPDA, Andrei Năstase.

Şi candidatul PSRM la funcţia de edil al capitalei, Ion Ceban, a venit la secţia de votare împreună cu soţia şi copiii, după ce a trecut mai întâi pe la biserică.



"În toți anii de mandat a primarilor oamenii se gândesc ceea ce este cu adevărat important pentru oraș, canalizare, apeduct, transport public, lucruri ce țin de administrare. Eu vreau sincer ca toți cei care merg astăzi la vot anume de aceste raționamente să se conducă. Să aleagă un viitor primar care o să se ocupe de aceste lucruri, dar nu de ideologii", a declarat Ion Ceban, candidat PSRM.



Soţia lui Ion Ceban a declarat că este mândră de soţul său.



"Noi am votat pentru ca acest oraş să fie mai bun, mai frumos. Am votat pentru cel mai profesionist om şi eu sper că el o să reuşească să facă tot ce e mai bun pentru acest oraş", a menţionat Tatiana Ceban, soţia candidatului PSRM, Ion Ceban.



Locuitorii Capitalei îşi pot exercita dreptul la vot până la ora 21.00 atunci când vor fi închise secţiile de votare.