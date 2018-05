ALEGERI LOCALE 2018: La Chişinău şi Bălţi se desfăşoară alegeri anticipate ale primarilor. Alegătorii aşteptaţi la urnele de vot (LIVE UPDATE)

(UPDATE 07:15) Secţiile de votare şi-au deschis deja uşile şi aşteaptă alegătorii.

(07:11) În şapte localităţi din ţară se vor desfăşura astăzi alegeri locale noi.

Şi locuitorii Capitalei, dar şi cei din oraşul Bălţi îşi vor da votul pentru viitorul primar.

PUBLIKA.MD va urmări toate ziua desfăşurarea alegerilor şi şi va veni cu informaţii minut cu minut.

Peste 630 de mii de locuitori din municipiul Chişinău sunt aşteptaţi la urne să-şi aleagă primarul. Pentru asta au fost tipărite cam tot atâtea buletine care măsoară 32 de centimetri. Cetăţenii îşi pot exercita dreptul la vot până la ora 21.00.

Cei mai mulţi votanţi sunt înregistraţi în sectoarele Botanica şi Râşcani, câte 136 şi, respectiv, 118 mii de persoane. Iar în suburbii sunt 119 mii de alegători. Aproximativ 7 500 de tineri din municipiu, care au împlinit 18 ani, vor vota pentru prima dată. Cererile pentru urna mobilă pot fi depuse până la ora 15:00.

În total, au fost deschise 312 secţii. Cele mai multe, 70 la număr, sunt în sectorul Botanica. La Râşcani activează 53 de secţii de vot, iar în sectorul Centru - 42.

Locuitorii de la Buiucani votează la una din cele 41 de birouri. Tot atâtea au fost amenajate la Ciocana, iar în suburbii sunt 65 de secţii de votare. Majoritatea au fost amplasate în şcoli, grădiniţe, teatre, case de cultură şi sanatorii. Una este chiar într-o sală de fitness din sectorul Botanica.

Pentru ca alegerile să fie considerate valabile, la urne trebuie să iasă cel puţin 25 la sută din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Dacă niciunul din cei 11 candidaţi nu va acumula cel puţin jumătate din voturile alegătorilor, peste două săptămâni, în 3 iunie, va avea loc al doilea tur. Potrivit CEC, pentru organizarea scrutinului din municipiile Chişinău şi Bălţi au fost alocate 22,5 milioane de lei.

11 candidaţi râvnesc fotoliul de primar al Capitalei, care a rămas liber din februarie, după demisia lui Dorin Chirtoacă. Majoritatea dintre ei, mai exact 10, sunt membri ai partidelor politice. Doar un pretendent candidează independent.



Primul în buletinul de vot este președintele Partidului "Democrația Acasă", Vasile Costiuc. El are 36 de ani, a absolvit facultatea de istorie a Universității Pedagogice "Ion Creangă", iar în 2011, a fondat formațiunea politică pe care o şi conduce.



Următorul pe listă este liderul PPDA, Andrei Năstase. Acesta are 42 de ani, este căsătorit și are trei copii. De meserie este jurist. S-a lansat în politică în anul 2015.



Un alt pretendent pentru funcția de primar al Capitalei este Alexandr Roșco, membru al Partidului "Casa Noastră Moldova", de profesie este jurist.



Din partea Partidului Liberal, candidează fostul deputat și ministru al Mediului, Valeriu Munteanu. Are 37 de ani, este căsătorit și are patru fiice. Și-a făcut studiile în România și este licențiat în drept.



În cursă s-a înscris și fostul consilier municipal din partea PSRM, Ion Ceban, născut în 1980. A absolvit Facultatea de matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova și Academia de Administrație Publică de pe lângă președintele Federației Ruse. Este căsătorit și are doi copii.



Un alt candidat înregistrat este Victor Strătilă, membru al Partidului Verde Ecologist. Anterior, a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Național de Integritate. Strătilă are 50 de ani și este jurist de profesie.



Vrea să devină primar și vicepreședintele Partidului Național Liberal, femeia de afaceri Alexandra Can. Este economist și a deținut în anul 1999 funcția de ministru al Industriei și Comerțului.



Cel mai tânăr candidat la Primăria Capitalei este Maxim Brăila, de 25 de ani. Acesta a fost propus de Partidul Popular din Republica Moldova. La vârsta de 18 ani a candidat la funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău, din partea aceleiași formațiuni.



Singurul candidat independent este fostul primar interimar al Capitalei Silvia Radu. Născută în 1972, Silvia Radu a fost președinte al companiei Union Fenosa în perioada anilor 2008 - 2015 și a participat la alegerile prezidențiale de acum doi ani. Este căsătorită și are trei copii.



Iar Partidul Ruso-Slavean din Moldova l-a propus pe Alexandru Mîțu. Este originar din raionul Rezina. Din 1995, s-a stabilit în Rusia, unde conduce o companie de construcţii.



Ultimul în buletinul de vot este candidatul din partea Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, care din 2016 este deputat în Parlamentului României. Are 36 de ani și este licențiat în filologie engleză și franceză și este magistru în științe sociale.

Opt candidaţi luptă astăzi pentru fotoliul de primar al municipiului Bălţi. Şapte din ei au fost propuşi de partide politice, iar unul este independent. Bălţiul nu are primar din februarie, după ce penalul fugar Renato Usatîi, acuzat că a comandat omorul bancherului rus Gherman Gorbunțov şi care a fugit în Rusia, a demisionat din funcţie.



Primul în buletinul de vot este candidatul propus de Partidul "Demnitate şi Adevăr",

Arina Spătaru. Ea este şefa organizaţiei teritoriale din Bălţi a formaţiunii.



Următorul în buletin se regăseşte candidatul Partidului Socialiştilor, Alexandr Usatîi. El este consilier municipal, iar anterior a ocupat funcţia de viceprimar al municipiului.



Al treilea în listă este Pavel Verejanu, care candidează din partea Partidului "ŞOR". De doi ani deţine mandatul de consilier municipal în Orhei și este președinte al fracțiunii "Pentru Orhei".



Urmează Nicolai Grigorişin, din partea formaţiunii "Partidul Nostru". Acesta ocupă acum funcția de viceprimar al municipiului Bălți şi exercită şi funcția de primar interimar.



Al cincilea în buletinul de vot este candidatul Partidului Unității Naționale, Sergiu Burlacu. El este şi președintele organizaţiei teritoriale a formaţiunii.



Lista este completată de încă un membru al formaţiunii "Partidul Nostru", dar care candidează independent. Este vorba despre Elena Griţco, în prezent, consilier municipal.



Numărul şapte în buletinul de vot i-a revenit candidatului Partidului "Acţiune şi Solidaritate", Simion Guţu. Acesta este şi preşedintele organizaţiei teritoriale PAS din Bălţi.



Ultimul în lista celor care luptă pentru fotoliul de primar din Bălţi este Oleg Topolnițchi din partea Partidului Ruso-Slovean din Moldova. Topolnițchi este preşedintele acestei formaţiuni politice.

Peste 100 de mii de alegători din municipiul Bălţi sunt aşteptaţi astăzi să-şi dea votul pentru unul dintre cei opt candidaţi care se luptă pentru fotoliul de primar.

Oamenii pot merge la una dintre cele 58 de secţii de votare care au fost amenajate în oraş şi sunt deschise începând cu ora 07:00. Pentru locuitorii din municipiul Bălţi au fost tipărite peste 105 mii de buletine care măsoară 25 de centimetri. Numărul lor coincide cu cel al cetăţenilor cu drept de vot incluşi în listele electorale. Este vorba de peste 101 mii de alegători care locuiesc în oraş, 1210 din comuna Sadovoe şi aproximativ 2800 din comuna Elizaveta.