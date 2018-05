Alegeri locale 2018 la Bălţi: Ce aşteptări au cetăţenii de la viitorul primar

Municipiul Bălţi îşi alege astăzi primarul. Până la ora 11:00 peste 9.000 de cetăţeni s-au prezentat la urne. Procesul electoral decurge fără încălcări. Oamenii aşteaptă ca situaţia din oraş să se schimbe spre bine şi speră la un viitor mai bun.



"Până la această oră nu avem semnalată nicio încălcare. Am început lucrul la ora 07:00, undeva la ora 07:01 a venit primul alegător", a menţionat Nelea Pleşcu, vicepreședinta Secției de votare nr.6, Bălți.

Oamenii care deja au votat spun că au mai multe aşteptări de la viitorul primar:



"Am votat pentru un bun primar, deoarece sunt bălțean și vreau ca orașul nostru să prospere, cu tot ce-i mai bun pentru oamenii noștri, pentru veteranii muncii. Tot ce e mai bun pentru tineri, pentru că acum generația tânără este foarte săracă, nu are nici un viitor. Dacă vom avea un bun primar totul va fi bine la noi".



"Am votat pentru un viitor prosper al orașului nostru, pentru un om destoinic, un bun conducător care în oraș va fi o persoană respectată, va fi o persoană cu autoritate, care va face ca orașul nostru să prospere".



"Am votat ca să trăiesc mai bine, ca copiii noștri să rămână în țară, ca ei să aibă de lucru, măcar ceva nou".



"Pentru ca în oraș să fie ordine".



"Pentru ce votează oamenii? Pentru un trai mai bun, pentru ordine. Și așa mai departe".



"Noi pensionarii votăm pentru o viață bună. Pentru a mai vedea măcar ceva, cât mai este posibil".



Secţiile de vot se vor închide la ora 21:00. Iar la cele 58 de secţii de votare din municipiul Bălţi sunt aşteptaţi peste 100 de mii de alegători.