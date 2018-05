Alegeri locale 2018. Ion Ceban şi Andrei Năstase merg în turul doi

Locuitorii Capitalei sunt așteptați din nou la urne. În data de trei iunie, aceștia vor alege cine va fi noul primar dintre socialistul Ion Ceban și candidatul PPDA, Andrei Năstase. Asta după ce aceştia au acumulat cele mai multe voturi în primul tur.

Ion Ceban este născut în 1980, este căsătorit și are doi copii. A absolvit Facultatea de matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova și Academia de Administrație Publică de pe lângă președintele Federației Ruse.

În ultimii doi ani, candidatul socialist a avut un salariu de peste 217 mii de lei din funcţia de deputat, angajat al Președinției, dar și din indemnizația de consilier municipal. Are un apartament de 230 de metri pătrați și un teren de 59 de ari. Mai deține peste 200 de mii de lei în câteva depozite bancare.



Candidatul PPDA, Andrei Năstase, are 42 de ani, este căsătorit și are trei copii. De profesie este jurist. S-a lansat în politică în 2015. Acesta are în spate o avere impresionantă. Asta chiar dacă susţine că nu a câştigat niciun bănuţ în ultimii doi ani. Potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase a trăit din banii soției, stabilită în Germania, care a câştigat 64 de mii de euro. O altă sursă de venit au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro.

Politicianul şi-a mai cumpărat, anul trecut, un teren agricol, pe lângă celelalte opt pe care le deţine. Năstase mai are în proprietate 11 case, una dintre care se află în oraşul german Bad Homburg. Acolo locuiesc soţia şi copiii săi.

În 2017, candidatul PPDA a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea unei maşini. Jurnaliştii au mai scris că Năstase şi-a folosit propria mamă în operaţiuni de spălare a banilor proveniţi de la condamnaţii fugari Victor şi Viorel Ţopa. El a depus pe conturile mamei sale, din venituri personale şi prin transferuri de la companii off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009 - 2012. Același scenariu l-a aplicat şi în cazul soacrei. Ambele transferuri au fost recunoscute public de Năstase.