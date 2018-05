Alegeri locale 2018 în ţară: Cum au fost aşteptaţi la urne locuitorii din Leușeni şi Nemțeni

Alegerile locale se desfășoară nu doar în Chișinău și Bălți, dar și în alte cinci localități din țară. În comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești, alegătorii au fost așteptați la secțiile de votare cu muzică și multă voie bună.

Mihai Zghiban are 19 ani și este locuitor al comunei Leușeni, raionul Hâncești. Astăzi, el și-a exercitat dreptul de vot pentru prima dată. Tânărul spune că a avut mari emoții și că este sigur că votul lui contează.



"Pentru sat, pentru comunitate. Așteptări mai multe ca în an, realizările să fie tot în plus și în plus", a spus Mihai Zghiban, alegător.



Locuitorii comunei Leușeni spun că vor un gospodar la cârma primăriei.



"Pentru dreptate și restul. Să facă ordine în sat și pe tot locul."



"În primul rând apă potabilă, canalizarea și Casa de Cultură s-o facă. Să fie pentru tineri, pentru bătrâni, pentru toți."



"Să facă drumurile, să facă ceva pentru copii și tineret, să facă tot ceea ce trebuie."



Și candidații la funcția de ales local au mers astăzi la urne. Unul dintre ei spune că visează la viitor prosper pentru localitatea sa.



"Pentru bunăstarea sătenilor și a comunei. Să facem lucruri bune", a declarat Ion Dragan, candidat PDM.



Potrivit președintelui consiliului electoral de circumscripție Leușeni, în comună sunt 1857 de alegători.



"Pentru sat e o sărbătoare. După cum vedem oamenii sunt foarte activi, sunt și în vârstă și mai tineri", a zis Tatiana Gheorghiu, președintele consiliului electoral Leușeni.



Și locuitorii din satul Nemțeni au fost chemați astăzi la urne. În zi de duminică, Ion Juc din Nemțeni merge de obicei la pescuit. Dar pentru a reuși să le facă pe toate, bărbatul a mers întâi la vot, după care și-a luat undița și a pornit la prins pește.



"Asta-i de mic, eu am crescut pe malul Prutului și îmi place pescuitul și peștele îmi place. Am votat tot, poate ne va fi cu noroc și vom avea primar", a zis Ion Juc, alegător.



Locuitorii satului spun că vor un sat cu un viitor prosper.



"Ca să avem și noi un primar bun, să ne facă tot ce mai vrem, să ne facă drumurile."



"Pentru binele satului Nemțeni. - Ce așteptări aveți de la noul primar? - Da ce așteptări, apă și drumuri vrem."



Primarul satului Nemțeni și a comunei Leușeni și-au dat demisia în această iarnă. Ei au fost aleși în funcție în vara anului 2015. De menționat că la urne au fost astăzi chemați și locuitorii comunei Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pârlița, raionul Ungheni.