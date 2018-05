Alegeri locale 2018. Candidații la funcția de primar al orașului Bălți au VOTAT

Au votat și candidații la funcția de primar de Bălți. Eu spun că și-au dat votul pentru o viață mai bună.

La alegerile locale noi de astăzi, pentru fotoliul de primar al municipiului Bălţi concurează opt candidați. Unii au venit împreună cu membrii familiei.

Arina Spătaru, candidatul partidului DA, a fost printre primii concurenţi electorali care şi-au exercitat dreptul constituţional la vot.



"Alegerile din totdeauna au fost o șansă reală să taxăm pe cei cărora le-am acordat votul dar nu s-au ținut de promisiuni. Desigur că am votat pentru un oraș curat cu drumuri calitative, pentru tehnologii avansate de prelucrare a deșeurilor și pentru atragerea noilor investiții", a spus candidatul PPDA, Arina Spătaru.



Candidatul Partidului Nostru, Nicolae Grigorişin, a venit la vot ţinându-se de mână cu fiica şi soţia sa.



"Eu am votat pentru dezvoltarea orașului. Ca orașul nostru să nu se întoarcă în trecutul corupt care a fost până în anul 2015. Pentru orașul nostru, pentru noi, bălțenii, eu cred că totul va fi bine", a spus candidatul PN Nicolae Grigorişin



Iar candidatul socialiştilor, Alexandr Usatîi, a venit cu nepotul său.



"Am votat pentru ca orașul nostru să devină mai curat, mai menajat pentru toți locuitorii municipiului Bălți, indiferent de vârstă, naționalitate. Am votat pentru ca în orașul nostru să fie create toate condițiile necesare pentru dezvoltarea lui ulterioară", a spus candidatul PSRM, Alexand Usatîi.



Şi-a exercitat dreptul la vot şi candidatul Partidului Unităţii Naţionale, Sergiu Burlacu.



"Astăzi am decis să votez pentru o administrație publică și lipsită de corupție, am decis să votez pentru un Bălți care ar fi integrat în circuitul economic regional și european. Am decis să votez pentru un trai mai bun pentru toți bălțenii și vreau să vă spun că Doamne ajută să ajungem și să facem un pas spre viitor și categoric nu spre trecut", a spus candidatul PUN, Sergiu Burlacu.