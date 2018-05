Alegeri locale 2018. Candidaţii la funcţia de primar ai Chişinăului AU ALES!

Un primar care să lucreze pentru oraş, să îl scoată din sfera politicului şi să îl redea înapoi cetăţenilor. Pentru asta a votat candidatul independent la funcţia de primar al capitalei, Silvia Radu. Binedispusă, ea a venit împreună cu soţul şi cele două fiice.



"Am votat pentru ca locuitorii Chişinăului să aibă un conducător care să muncescă pentru oraş pentru locuitorii săi. Ca să continuie acele schimbări care au început la primăria Chişinău. Cred că miza adevărată acestui vot este ca acestă schimbare să se producă", a declarat Silvia Radu, candidat independent.



Chiar dacă nu poate vota, mezina familiei Radu spune că şi-a făcut alegerea.



"Eu am votat pentru mama", a spus fetiţa Silviei Radu.



La o altă secţie a votat şi candidatul socialist Ion Ceban împreună cu soţia sa. El a îndemnat cetăţenii să participe activ la scrutin.

"Am votat pentru un oraş mai frumos, mai amenajat, mai curat,mai confortabil pentru oamenii de toate vârstele. Vrem ca în oraş să fie schimbări, schimbări spre bine", a spus Ion Ceban, candidat PSRM.



Un alt candidat la fotoliul de primar a venit să voteze cu speranțe, dar și cu....emoții.



"Este primul exerciţiu de asemenea gen în care sunt implicat. Sigur că da, aştept cu nerăbdare să văd care este reacţia oamenilor la faptele pe care le-am.făcut şi mai puţin la vorbele pe care le-am spus”, a spus Andrei Năstase, candidat la funcţia de primar.



Valeriu Munteanu a venit la secţia de votare cu soţia şi cele patru fiice.



"Am votat pentru un Chişinău european, am votat pentru un Chişinău pentru toată lumea, un Chişinău unde să putem trăi, am votat pentru libertate, am votat pentru democraţie, am votat pentru valorile in care crede toata lumea" a menţionat Valeriu Munteanu, candidat PL.

PUBLIKA.MD aminteşte că peste 630 de mii de locuitori din municipiul Chişinău sunt aşteptaţi la urne să-şi aleagă primarul. Pentru asta au fost tipărite cam tot atâtea buletine care măsoară 32 de centimetri. Cetăţenii îşi pot exercita dreptul la vot până la ora 21.00.

11 candidaţi râvnesc fotoliul de primar al Capitalei, care a rămas liber din februarie, după demisia lui Dorin Chirtoacă. Majoritatea dintre ei, mai exact 10, sunt membri ai partidelor politice. Doar un pretendent candidează independent.