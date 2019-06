Alegeri în Găgăuzia. Oamenii spun că îşi dau votul pentru un viitor mai bun

Comisia Electorală Centrală din autonomia găgăuză a anunţat că toate secţiile au fost deschise la ora 7.00, iar procesul de vot se desfăşoară fără abateri. Totuşi, unul din cei patru candidați afirmă că alegătorii sunt mituiţi cu 500 sau chiar o mie de lei la intrarea pentru a vota un anumit pretendent.

"Am fost la şcoala numărul 7, lângă Primărie, am văzut că vin maşini şi se observă că au adus şi transmit ceva. Am suspiciuni că ar fi vorba de bani", a precizat Dmitrii Manol, candidat la funcţia de başcan al Găgăuziei.



În lipsă de probe, comisia electorală de la Comrat a decis să ignore sesizarea.



"În afară de ceea ce spuneţi dumneavoastră, mai sunt şi alţi martori, care au văzut cum se oferă bani?", a întrebat Ivan Comur, președintele CEC din Găgăuzia.



"Rog poliţia să atragă atenţia asupra acestei situaţii", a subliniat Dmitrii Manol.



Alegătorii spun că îşi dau votul pentru un viitor mai bun.



"Pentru continuarea cursului. La noi, aici, în Găgăuzia totul este bine, este dezvoltare, sunt investiţii, toţi sunt prieteni. Aştept să înceapă munca. Foarte multe proiecte şi investiţii care sunt în Găgăuzia aşteaptă o conducere".



"Am votat pentru prietenia între popoare, ca Moldova să înflorească, Găgăuzia în primul rând".



Scrutinul este urmărit de 143 de observatori din ţară şi 49 de peste hotare.