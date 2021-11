Alegeri cu încălcări și intimidări. Promo-LEX a prezentat raportul misiunii de observare

Alegerile locale de duminică au fost marcate și de o serie de încălcări. Un observator Promo-LEX ar fi fost intimidat de deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate Maria Gonţa. Incidentul a avut loc la secţia de votare din satul Călineşti, raionul Făleşti, afirmă Nicolae Panfil, director de program la Promo-LEX.

"De câteva ori pe parcursul zilei a avut o comunicare agresivă, verbală cu observatorul nostru, imputând-ui faptul că nu îşi face treaba, că nu este atentă, că de ce nu se află în secţia de votare, când de fapt observatorul nostru spune că se întorcea de la masă. Să îţi spună că tu nu îţi faci lucrul şi aţi vorbi pe tonuri înalte acest lucru îl considerăm o intimidare", a declarat Nicolae Panfil, director de program în cadrul Promo-LEX.

De cealaltă parte, deputatul vizat a respins acuzaţiile.

"Eu nu am ridicat vocea la nimeni, doamna a confundat situaţia total. Eu nici nu mi-am expus părerea mea, eu doar am intervenit şi am sunat Promo-LEX-ul şi am spus cât de grav se încalcă legea".

Deputatul Maria Gonţa afirmă că a sunat la Promo-LEX deoarece observatorul ar fi comis mai multe ilegalităţi.

"Aducea organizat cetăţeni la vot cu maşina cu soţul. Între timp soţul ei în apropierea secţiei de vot servea alegătorii care deja ieşeau de la secţia de vot cu băuturi alcoolice şi atunci cineva de acolo a intervenit şi da întradevăr a ridicat vocea la dumneaiei şi a făcut obiecţii, dar eu eram departe", spune parlamentarul.

Potrivit directorului de program al Promo-LEX, Nicolae Panfil, Maria Gonţa este cea care ar fi comis inegalităţile, întrucât în ziua alegerilor aceasta se afla în apropierea biroului electoral şi nu avea dreptul să se implice în proces.

"Cu privire la acuzaţiile precum că soţul observatoarei s-ar fi aflat într-un bar alături şi servea băuturi alcoolice altor alegători.Din informaţiile pe care noi le-am verificat, nu există incidente raportate la poliţie pe acest caz, ori noi am discutat cu reprezentanţii poliţie şi nu ni s-a confirmat astfel de situaţie", a mai menționat Nicolae Panfil.

Observatorii Promo-LEX au semnalat încă un caz de initimidare în satul Călineşti.

"De pe un număr necunoscut a fost sunat observatorul şi i s-a dat de înţeles "Noi ştim unde lucrezi, fii atent ce observi, ce raportezi că s-ar putea să urmeze anumite consecinţe", a declarat Panfil.

Totuşi, Promo-LEX susţine că, în ciuda acestor incidente, scrutinul a fost organizat eficient. "Prezenţa materialelor de publicitate, afişaj, panouri electorale în raza de 100 de metri de la secţia de votare, toate cazurile au avut loc la Bălţi. Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale. Două cazuri de fotografiere a buletinelor de vot sau încălcarea secretului votului localitatea Cupcini".

Promo-LEX aşteaptă ca oamenii legii să se autosesizeze pe marginea cazurilor semnalate.