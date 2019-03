Alegeri CRUCIALE în Ucraina. Ucrainenii vor ca viitorul preşedinte să ducă ţara în UE

Analiştii consideră că, cel mai probabil, numele viitorului lider al Ucrainei va fi cunoscut după cel de-al doilea tur. Favoriţii scrutinului sunt actualul şef al statului, Petro Poroşenko, fostul premier ucrainean, Iulia Timoşenko, şi actorul de comedie, Vladimir Zelenski.



"Analiştii politici spun că aceste alegeri prezidenţiale sunt cruciale pentru Ucraina. Miza acestui scrutin este viitorul european al Ucrainei şi soluţionarea conflictului din estul statului vecin. Pentru fotoliul de preşedinte al ţării vor concura 39 de candidaţi, iar lupta promite a fi una intensă."



Cunoscutul analist politic din Ucraina, Mihail Ceaplîga, susţine că aceste alegeri vor influenţa, în mod clar, parcursul Ucrainei. Expertul anticipează că deşi oamenii vor fi activi la urne, niciun candidat nu va reuşi să obţină majoritatea din primul tur.



"Dacă la alegerile precedente am reuşit să scăpăm de dominaţia Rusiei şi să fim controlaţi de alţii, atunci scopul acestor alegeri este să ne obţinem independenţa, să ne definitivăm propriile interese şi să lucrăm asupra lor. În acest an, cea mai încordată luptă va fi în primul tur, între Poroşenko şi Timoşenko, din cauza lui Zelenki, care, cel mai probabil, va trece în turul doi."



Un alt analist din ţara vecină, Vladimir Fesenko, spune că cele mai mari şanse le are candidatul care promovează vectorul european.



"O mare parte din populaţie la fel ca în 2014, 2015 susţin integrarea în Uniunea Europeană. Potrivit datelor sociologice, dacă s-ar organiza un referendum, mai mult de 70 de procente din ucraineni şi-ar dori ca ţara să facă parte din UE. "



Oamenii vor ca odată cu încheierea acestui scrutin, să fie continuate reformele prevăzute în Acordul de Asociere cu UE.



"Totul depinde de cine va ajunge preşedinte, iar dacă va fi o persoană normală, în viitor vom putem ajunge în Europa."



"Toată lumea îşi doreşte să fie continuată lupta împotriva corupţiei, să aibă loc un referendum, să se sfârşească războiul din Donbass. Văd Ucraina în Uniunea Europeană sau să adopte o poziţie neutră."



"Vrem să fie pace, să nu fie război asta e cel mai important. Să nu îşi bată joc de pensionari."



Ucraina a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană acum cinci ani, odată cu Republica Moldova şi Georgia, iar din 11 iunie 2018, cetăţenii ţării vecine beneficiază de regimul liberalizat de vize cu ţările membre UE.