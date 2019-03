Alegeri absurde în Coreea de Nord. Alegătorii au fost întâmpinaţi cu muzică şi dansuri tradiţionale

Alegeri absurde în Coreea de Nord. Oamenii sunt chemaţi să-şi aleagă membrii Adunării Populare, în condiţiile în care pe fiecare circumscripţie este înscris câte un candidat din partea Partidului Muncitoresc Coreean. Participanţii la scrutin trebuie să bifeze "Da" sau "Nu" pentru numele din buletinul de vot. Ca şi la alte scrutine, alegătorii au fost întâmpinaţi cu muzică şi dansuri tradiţionale.

Până la prânz, prezenţa la urna a fost de aproximativ 57 la sută.



"Toţi candidaţii pentru statutul de deputat al Adunării Populare sunt oameni devotaţi ţării şi poporului şi lucrează împreună cu noi la prosperarea societăţii. Sunt fericit, pentru că am votat pentru că am putut să-mi exprim dreptul la vot."



"Suntem singurul popor, pentru care ziua alegerilor este o adevărată sărbătoare. Susţin din tot sufletul sistemul socialist al țării noastre. Este cel mai bun din lume."



Rezultatele alegerilor vor fi anunţate abia peste două zile. Actuala Adunare Populară din Coreea de Nord este a 13-a şi este formată din 686 de membri. Deputaţii sunt aleşi pentru un mandat de cinci ani, însă aceştia se întrunesc de doar câteva ori pe an.

Din 1998, şeful Parlamentului de la Phenian este Kim Yong Nam, în vârstă de 91 de ani.