ALEGEPUBLIKA. Mai multe persoane care nu pot merge la secţii din motive de sănătate au solicitat urna mobilă

Cetăţenii care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu au putut să se deplaseze la secţia de vot, au solicitat urna mobilă. De acest serviciu au beneficiat cei care au depus o cerere în acest sens , până astăzi, la ora 15:00.

În Capitală, urna mobilă a ajuns acasă la mai mulţi cetăţeni de vârstă înaintată, care nu s-au putut deplasa singuri, la secţia de vot.

"Bună ziua! De la secţia de votare. Putem intra? Este sigilată, iată sigiliu."



Eugenia Roşca are 72 de ani, iar de aproape 20 de ani are probleme cu vederea şi nu se poate deplasa până la secţia de votare.



"- Doamna Eugenia, da? Am să vă rog să semnaţi aici că aţi primit buletinul de vot.

- Nu ştiu cum am să mă semnez.

- Sau poate cineva din rude.

- Scrie Roşca.

- O să vă semnaţi aici unde am pus bifa."



Chiar dacă este bolnavă, femeia participă la toate scrutinele şi îşi exercită dreptul la vot.



"Eu toată vremea votez. Aici totul este la mine, mi-aţi pus aici peceata? - Da, desigur. - Ce aşteptaţi de la noul primar? - Să trăiască şi pensionarii ca şi primarul, să fie curăţenie în oraş, mirosul acesta să se ducă şi să se atârne bine cu toată lumea."



Şi această bătrână a solicitat urna mobilă la domiciliu. O face deja a 4-a oară, pentru că este bolnavă de mai mulţi ani.



"După ce am avut atac cerebral, nu pot să mă mai duc. Aş dori să fie ordine în oraş, peste tot să fie ordine şi pensionarilor să le fie majorată pensia."



După ce au adunat toate buletinele de vot, membrii biroului electoral au dus urna mobilă la secţia de votare de pe sector.



După ce am mers la domiciliu pentru a lua voturile, mergem la secţia de votare. Acolo vor fi amplasate lângă urne. Seara, după ora 21.00, vor fi numărate. Evident va fi scos sigiliu, vor fi răsturnate voturile şi vor fi numărate cu restul voturilor care sunt pe parcursul zilei.



Urna mobilă a fost solicitată şi după gratii de către fostul premier, Vlad Filat, care a votat în această dimineaţă. Informaţia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Oleg Pantea.

Potrivit legislaţiei electorale, persoanele care solicită urna mobilă votează conform listei de alegători la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare, în baza cererilor depuse.

Persoanele care nu pot să depună singure cererea privind votarea la locul aflării, au dreptul să o facă prin intermediul unui membru al familiei sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei.