ALEGEPUBLIKA. Lupta pentru fotoliul de primar continuă astăzi în Capitală şi în alte 383 de localităţi din ţară, în turul doi de scrutin

Astăzi are loc turul doi al alegerilor locale generale, unde se va da marea bătălie pentru Capitală. Ion Ceban şi Andrei Năstase vor lupa din nou în turul doi pentru cel mai râvnit fotoliu de primar din ţară. Locuitorii Chişinăului sunt chemaţi la urne să aleagă cine merită să îi reprezinte şi cine e cel mai potrivit să scoată oraşul din marea de probleme în care este scufundat de atâţia ani.

Lupta pentru fotoliul de primar continuă astăzi în 384 de localităţi din ţară. Cei mai mulţi dintre concurenţii rămaşi în cursă sunt reprezentanţi ai PSRM şi PDM. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 180 de candidaţi sunt din partea Partidului Socialiştilor. Alţi 175 sunt reprezentanţi ai PDM. Blocul Electoral "ACUM Platforma DA și PAS” are 167 de candidaţi în turul doi al alegerilor locale, iar Partidul Liberal Democrat - 45. Mai are şanse să câştige câteva primării şi Partidul Politic „Șor”, care are 38 de candidaţi.

Formaţiunea Partidul Nostru luptă pentru şefia primăriilor din 20 de localităţi. Comunisții au 16 candidaţi, iar Partidul "Uniunea Salvaţi Basarabia" are 10. Din partea Partidului Unităţii Naţionale candidează nouă reprezentanţi. Partidul Popular European are opt candidaţi.

Partidele "Democraţia Acasă" şi "Verde Ecologist" au câte trei concurenţi, iar Partidul "Voinţa Poporului" şi PL au câte doi reprezentanţi.

Câte un candidat are Mişcarea Profesionisților "Speranţa -Nadejda" , Mişcarea Social-Politică "Forța Nouă", Partidul Acțiunea Democratică şi Partidul Popular Românesc. În acelaşi timp, CEC anunţă că alţi 85 de candidaţi sunt independenţi.

Potrivit Codului Electoral, după cel de-al doilea tur de scrutin se va considera ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.

În cazul în care vor acumula un număr egal de voturi, se va considera câştigător cel care a obţinut mai multe voturi în primul tur de scrutin. În 514 localităţi, primarii au fost aleşi din primul tur.

Şi de această dată, Publika TV/MD va fi din nou alături de tine şi îţi va oferi cele mai importante şi proaspete informaţii. Seara, imediat după încheierea scrutinului, veţi afla primii cine va conduce Primăria în următorii patru ani.

Astăzi, 3 noiembrie, #ALEGEPUBLIKA. Cele mai noi informaţii despre ce se întâmplă în ziua turului doi al alegerilor sunt pe www.alegepublika.md, pe canalul nostru de youtube sau pagina de Facebook .