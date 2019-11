ALEGEPUBLIKA. Ion Ceban şi Andrei Năstase luptă, astăzi, pentru fotoliul de primar al Capitalei. Vezi profilul candidaţilor

Socialistul Ion Ceban şi candidatul Blocului "ACUM" Andrei Năstase luptă, azi, pentru fotoliul de primar al Capitalei. În data de 20 octombrie, Ceban a strâns cele mai multe voturi, peste 40 la sută, iar Năstase a acumulat puțin peste 31 de procente.

Ion Ceban are 39 de ani şi s-a născut în Chişinău. Este căsătorit şi are doi copii. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică la USM, iar apoi a făcut masteratul la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică la UTM. Mai are studii în administrare publică absolvite în Rusia, iar acum le continuă în Germania. În prezent, face doctoratul la Moscova. Începând cu anul 2000, Ion Ceban a activat în Primăria Capitalei, fiind responsabil de coordonarea proiectelor în domeniul social. Între anii 2005 şi 2008, a fost viceministru al Educației şi Tineretului. Ulterior, timp de un an, a deținut funcția de șef al secretariatului comisiei naționale pentru integrare europeană la Guvern. În perioada 2011-2015 a fost deputat. După alegerile locale din 2015, Ion Ceban a câştigat un mandat de consilier municipal, fiind și președinte al fracțiunii PSRM în CMC. A candidat la alegerile noi pentru funcția de primar al Capitalei şi anul trecut. În prezent, este vicepreşedinte al Parlamentului.

Potrivit declaraţiei de avere, Ceban deţine un apartament în Capitală primit cadou în 2016, un teren la Durlești și un automobil cumpărat în 2017, care a costat peste 23 de mii de euro.

Andrei Năstase are 44 de ani şi s-a născut în satul Mândreşti, raionul Teleneşti. Năstase este căsătorit și are trei copii, care locuiesc împreună cu mama lor de mai mulţi ani în Germania.

Din 1992 până în 1993 a studiat istoria şi geografia la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, iar din 1993 până în 1997 a învăţat la Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. După încheierea studiilor, a activat timp de trei ani, în calitate de procuror la fosta Procuratură de Transport. După asta, timp de doi ani, Năstase a fost vicedirector al Întreprinderii "AIR Moldova." Ulterior, a plecat cu familia în Germania, acolo unde este stabilit şi naşul său de cununie Victor Ţopa. S-a lansat în politică în 2015, când a înfiinţat Platforma Civică Demnitate și Adevăr, fiind ales mai apoi preşedinte al PPDA. Un an mai târziu, Andrei Năstase a fost înregistrat la CEC în calitate de candidat la alegerile prezidențiale. S-a răzgândit cu două săptămâni înainte de scrutin şi a anunţat că se retrage din cursă în favoarea Maiei Sandu. În 2018, Andrei Năstase a candidat la alegerile din Capitală.

Potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase şi familia sa are în proprietate opt terenuri, 11 imobile şi două automobile. Ultima maşină şi-a cumpărat-o în acest an şi valorează aproape 42 de mii de euro.

