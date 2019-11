ALEGEPUBLIKA. Ion Ceban: Eu am votat pentru un viitor mai bun pentru oraș și pentru suburbii

Candidatul PSRM la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot.

"Eu am votat pentru un viitor mai bun pentru oraș și pentru suburbii,pentru un oraș și suburbii amenajate, moderne, dezvoltate și curate. Am votat ca aceste schimbări să vină cât de curând posibil, din prima zi de când voi intra... voi intra. Vreau ca toți copii noștri să aibă condiții mai bune la grădinițe, la școli.Tinerii să aleagă să învețe la universitățile din Capitală, adulții să aibă locuri de muncă bine plătite, iar cei vârstinici să aibă un trai destoinic. Am votat pentru drumuri mai bune, pentru tortuare bune, pentru parcuri amenajate și pentru lacuri curățate și curate, pentru ca să nu existe miros neplăcut în Capitală. Am votata pentru o Capitală care să fie administrat profesionist, nu ca până acum și stiu că acest lucru este posibil. Eu sunt foarte mobilizat", a spus Ion Ceban.