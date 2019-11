ALEGEPUBLIKA. Dorin Chirtoacă şi-a exercitat dreptul la vot: "Am votat pentru continuarea dezvoltării europene şi româneşti a Chişinăului"

Preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, şi-a exercitat dreptul la vot în turul doi al alegerilor locale. El a mers la secţia de votare la ora 8:00.



După ce a introdus buletinul în urna de vot, politicianul a declarat: "Am votat pentru ca să punem punct şi să terminăm cu haosul pe care l-a creat regimul Plahotniuc, în ultimii doi ani cel puţin, de fapt în toţi 10 din 2009 încoace. Am votat pentru 60 la 40, cel puţin, poate chiar şi mai mult. Am votat pentru continuarea dezvoltării europene şi româneşti a Chişinăului. Lucru care cu siguranţă îl vom face".

"Ca simplu cetăţean îmi doresc ca atunci când te trezeşti dimineaţă să-ţi fie confortabil şi cald în casă. Atunci când ieşi pe scară să fie îngrijit. Atunci când plăteşti factura, să nu plăteşti mult, să plăteşti exact atât cât costă şi odată cu termoizolarea să fie chiar şi mai puţin. Când ieşi în curtea blocului şi mergi pe stradă, pe trotuare, să-ţi fie plăcut să te deplasezi. Când vii la staţie să-ţi vină transportul public la timp, să fie unu confortabil şi sigur. Un loc de muncă pe care îl ai în oraş, de asemenea să fie unu bine plătit, cu contract valabil şi cu salariu plătit în alb, nu în plic la negru. Cu servicii publice adecvate secolului 21, educaţie, sănătate şi protecţie socială. Cu parcuri amenajate şi cu celelalte aspecte ce ţine de viaţa într-o urbă. Cu aer curat, cu apă de calitate. Lucruri care într-o anumită măsură s-au făcut şi mai trebuie continuate pentru a fi duse până la capăt".

