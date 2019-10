ALEGEPUBLIKA. Astăzi au loc alegeri parlamentare noi în patru circumscripţii electorale. Cine sunt candidaţii

Astăzi au loc alegeri parlamentare noi în patru circumscripţii electorale. Acestea sunt organizate pentru că Andrei Năstase, Maia Sandu, Vlad Plahotniuc şi Viorel Melnic au renunţat la fotoliile din Parlament.

În circumscripţia uninominală numărul 17 Nisporeni s-au înscris şapte candidaţi. Este vorba despre Ghenadie Verdeș desemnat de Partidul Democrat, socialistul Pavel Artomonov, reprezentantul Blocului ACUM Platforma DA şi PAS, Ion Terguţă, Ana Guţu, de la Partidul Unităţii Naţionale, Ion Ţugulea din partea PCRM, sub numărul şase figurează candidatul independent Emilia Ristic, iar al şaptelea în listă este Ion Angheluţă.

În circumscripţia uninominală numărul 33 municipiul Chişinău râvnesc la fotoliul de deputat şase candidaţi. Svetlana Popa din partea PSRM este prima în listă, urmată de Nicolaei Alexei, care este candidat independent. Cu cifra trei în buletin este Vasile-Andrei Năstase din partea Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS. Urmează Veaceslav Nedelea, candidatul Partidului Democrat, liberal-democratul Tudor Deliu şi candidatul independent Lidia Grozav.

În circumscripţia uninominală numărul 48 din stânga Nistrului luptă cinci candidaţi. Primul în buletin este Vitalie Evtododiev din partea Socialiştilor. Acesta este urmat de Petru Ursu, candidat independent. Urmează în listă Alexei Frunze desemnat de PLDM. Candidatul independent Teodor Turta, iar ultimul este Ion Iovcev înaintat de Blocul electoral ACUM Platforma DA şi PAS.

Cei mai mulţi candidaţi sunt înscrişi în circumscripţia uninominală numărul 50, la vest de Republica Moldova. Prima în listă este Vitalia Pavlicenco, care reprezintă Partidul Național Liberal. Aceasta este urmată de candidatul Blocului ACUM Galina Sajin. Cu numărul trei în buletin este candidatul independent Ion Dron. Urmează alt candidat independent Carolina Panico. Sub cifra cinci figurează Dorin Duşciac, desemnat de Partidul Unității Naționale, urmat de candidaţii independenţi Vasile Calmaţui şi Valentin Haraz. Candidatul desemnat de Partidul Popular Românesc, Anatolie Ursu are numărul opt în buletinul de vot, iar sub cifra nouă este candidatul independent Ilie Rotaru. Pe poziţia a 10-a este Iurie Bojoncă, desemnat de PLDM, iar ultimul este Alexandr Roşco, înaintat de Partidul Stînga Europeană.

