Alegătorii din trei localităţi din ţară îşi exercită dreptul la vot în corturi. Oamenii au făcut cozi pentru a-şi alege preşedintele

Alegătorii din trei localităţi îşi exercită dreptul la vot în corturi puse la dispoziție de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Este vorba despre oamenii din Bogdanovca Nouă, raionul Cimişlia, din satul Bâc, municipiul Chişinău şi sătenii din Cigârleni, Ialoveni. Corturile amenajate au 12 metri lungime și 6 lățime şi sunt dotate cu toate cele necesare: lumină, internet şi încălzire.

În pofida timpului de afară, oamenii au făcut cozi la intrarea în corturi pentru a-și exercita dreptul la vot:



"Nu are importanţă. Să fie totul bine, să mergem mai departe înspre bine. Votăm în cort pentru că aşa e posibilitatea în sat aici".



"Bine că nu am murit. Iată am văzut şi eu. Am 81 de ani".



"Niciodată în viaţă nu a fost aşa ceva, niciodată. Nu e nimic bun, ceva trebuie de făcut".



"S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Casa de Cultură e avariată şi altă ieşire nu a fost. Dar de votat trebuie".



"Tot mai bine era în Casa de Cultură. Nu era aşa îmbulzeală, era mai normal. - Am venit să votăm pentru că trebuie. - Ce aşteptări aveţi? - Aşteptăm bun ceva, pensii mai mari, tineretul să aibă de lucru aici, la Moldova noastră".



Pentru a reduce riscul infecţiei cu noul tip de coronavirus, sunt luate toate măsurile de siguranţă, susţine vicepreşedintele biroului electoral din Cigârleni, Nicolae Gnatiuc.



"O dată la trei ore dezinfectăm cabinele, tot ce este posibil. În prealabil urnele, cabinele, mesele", a declarat vicepreşedintele biroului electoral din Cigârleni, Nicolae Gnatiuc.



Preşedintele biroului electoral, Ala Andronic, ne-a dat asigurări că procesul de votare din Cigârleni se desfăşoară fără încălcări.



"S-au prezentat destul de activ aş putea spune. Fără incidente şi fără probleme. Avem înregistrate 30 şi ceva de cereri la locul aflării. Echipa se va deplasa în teritoriu. Sunt bătrâni în etate care nu se pot deplasa", a declarat Ala Andronic.



În satele Bâc, Bogdanovca Nouă şi Cigârleni, unde au fost amenajate secţii de votare în corturi sunt aşteptaţi la urne peste 3.000 de alegători.