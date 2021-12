Alegătorii din Bălţi, REVOLTAŢI. Unii dintre ei, cu dificultăţi locomotorii, au făcut un drum degeaba până la secţia de votare

Decizia Comisiei Electorale Centrale de a suspenda alegerile de la Bălţi i-a revoltat pe locuitorii din municipiu. Mulţi din ei au făcut un drum degeaba până la secția de votare.

Deşi are dificultăţi locomotorii, acest bărbat a plecat de dimineaţă să voteze. La secţia de votare unde este înregistrat a găsit uşile închise. Pentru că nu înţelegea ce se întâmplă, bărbatul a mers la o altă secţie unde a aflat că scrutinul a fost suspendat.



"Chinuie oamenii. Peste tot, secţiile de votare sunt închise. Să se spună că s-a amânat scrutinul, dar noi am tot căutat şi toate secţiile de votare erau închise. Deja mă duc acasă. Mi s-a ridicat şi tensiunea."



Majoritatea celor pe care i-am întâlnit au spus că oraşul are nevoie de un gospodar.



"Am venit, dar văd că luminile sunt stinse, nu se vede nimic. Văd că mai vine lume. Trebuiau deja să fie alegeri, oricum avea să se vadă cine merită să ajungă primar."



"Când am aflat am rămas şocată. Nu e corect, trebuie cineva să conducă oraşul. "



"Eu mă pregăteam să merg să votez şi m-a sunat sora mea şi mi-a spus că ea a fost deja şi secţiile de vot sunt închise. Nu mi-a venit să cred, cum să fie închise?"



"Nu avem Parlament, nu avem preşedinte? Cine face aşa? Secţiile de votare sunt închise, nu este niciun anunţ, nimic."



"Cum să fie oraşul fără stăpân? Când este primar interimar e acelaşi lucru. Trebuie să fie o persoană responsabilă care să răspundă de ceea ce se întâmplă."



"Oamenii au votat şi trebuie să se ţină cont de părerea oamenilor, dar nu de indicaţiile date judecătorilor noaptea de Maia Sandu. Unde în ţară, în lume, s-a mai văzut ca procesele de judecată să se desfăşoare noaptea?"



Sunt şi unii care laudă decizia CEC de a suspenda desfăşurarea alegerilor.



"Bine au făcut că au suspendat alegerile, lasă întâi să stabilească ce s-a întâmplat acolo."



Funcţionarii electorali spun că este pentru prima dată când scrutinul se suspendă.



"Noi am început ziua ca de obicei, la ora 6 eram în sediul Consiliului Electoral de Circumscripţie, ne pregăteam pentru a deschide secţiile de votare. Au fost informaţi preşedinţii birourilor electorale să aducă buletinele de vot în sediul Consiliului Electoral de Circumscripţie. Au fost recepţionate conform procedurii, a avut loc actul de primire - predare, au fost sigilate", a declarat președintele al Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Bălți, Irina Serdiuc.