Alee a monumentelor socialismului şi comunismului într-o pădure de la marginea Chişinăului

Stalin, Lenin sau Gagarin şi-au dat întâlnire într-o pădure de la marginea Chişinăului. Nu e vorba de o şedinţă secretă a acestor personaje, ci de un muzeu în aer liber care găzduieşte peste o sută de monumente şi busturi ale diferitor personaje din perioada socialistă. Toate au fost adunate şi restaurate de renumitul colecţionar, Petru Costin. Acesta şi-a numit expoziţia "Aleea monumentelor socialismului şi comunismului". Unele exponate au fost cumpărate, altele adunate de prin curţile oamenilor sau subsoluri ale instituţiilor de stat."Sacoul lui Stalin are peste 30 de tone. Când l-am adus, se ridicau după garduri toţi oamenii de pe traseu, când îl duceam. Şi tehnică specială trebuie, macara. Aşa o greutate trebuie să o poţi ridica. Este o muncă extraordinar de costisitoare şi anevoioasă", a declarat colecţionarul Petru Costin.Printre exponate se mai regăsesc şi cinci aeronave vechi, pe care a reușit să le restaureze."Nişte obiecte pe care le-am procurat. Erau dărâmate, după ce le-am adus la faţa locului, am fost şi la uzina unde se reparau şi am cumpărat piese. Începând de la ferestre, până la elice sau alte obiecte", a declarat Petru Costin.Muzeul are şi mulţi vizitatori, inclusiv de peste hotare."Poimâine am aici aşa o mică delegaţie din Italia, vor să vadă această colecţie, dar nu numai de acolo. Au fost aici şi din America, din toată Europa au fost".Colecţionarul a amenajat şi o sală în Galeria de la Ialoveni cu sute de drapele, cărţi, medalii, picturi şi chiar acte secrete, toate originale."Aici sunt expuse undeva 30 de drapele din 300 undeva, care le am în colecţie. Aici se află nişte documente interesante ale cetăţenilor din Republica Moldova. Să vă spun cât de puternici erau. Ca să primeşti un ordin din Kremlin, asta era ca şi cum ai ajuns pe lună. Unul din aceşti cetăţeni este Gândea Efim Fiodorovici.Bărbatul a avut o ofertă tentantă să-şi vândă colecţia, dar a refuzat."Am avut oaspeţi din Paris, care au discutat cu mine, colecţia asta să se ducă încolo, să fie schimbată pe dolari. Ei tot au o colecţie interesantă, dar nu este ca actuala, din Republica Moldova" spune colecţionarul.Petru Costin este cunoscut în întreaga lume pentru cea mare colecție de potcoave, 13 855 de bucăți, și a reușit să ajungă de două ori în Cartea de Recordurilor Guiness. În total, moldoveanul deține șase certificate mondiale conferite de case de omologare a recordurilor.